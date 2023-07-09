الداخلية تواصل مُلاحقة السارقين

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية "، مقيمان بدائرة قسم شرطة الزاوية) حال إستقلالهما مركبة "توك توك" بدون لوحات معدنية "ملك وقيادة أحدهما" بدائرة القسم ، وبحوزتهما (2 هاتف محمول مجهولين المصدر) ، وبمناقشتهما أقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" بإستخدام المركبة المضبوطة بحوزتهما ، كما أقرا بأنهما وراء إرتكاب عدد (11) وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وأن المضبوطات من متحصلات وقائع السرقة ، كما تم بإرشادهما ضبط كافة الهواتف المستولى عليها لدى عميليهما "سيئى النية" ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهماهما بالسرقة.

 ضبط (شخصين ، مقيمان بدائرة قسم شرطة الوايلى) لقيامهما بسرقة أجزاء من سيارات من إحدى الورش الكائنة بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة المشار إليها بأسلوب "كسر القفل" وإرتكابهما واقعة سرقة أخرى من داخل ورشة بدائرة قسم شرطة الوايلى، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" أمكن ضبطه ، وبإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات وإتهمهم بالسرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي إطار مُتصل، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة .. فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط بتوجيه حملة أمنية إستهدفت دوائر مراكز شرطة (فارسكور –الزرقا – كفر سعد - كفرالبطيخ )وقسمى شرطة (دمياط الجديدة–رأس البر)..أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط عدد (6) قضايا"إتجار" فى المواد المخدرة.. بإجمالى مضبوطات عبارة عن (كميةلمخدر الحشيش وزنت 11,500كيلو جرام -كمية لمخدر البانجو وزنت 6كيلو جرام -كمية لمخدر الهيدرو وزنت 18كيلو جرام–كمية لمخدر الهيروين–بندقية خرطوش – فرد محلى - عدد من الطلقات لذات العيار) بحوزة (عدد 7متهمين لـ "4منهم معلومات جنائية").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .