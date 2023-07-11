كفر الشيخ تطلق مبادرة تأهيل الطلاب الراغبين في التقدم للقبول بالكليات العسكرية

مبادرة مراكز تأهيل الطلاب الراغبين في التقدم للقبول بالكليات العسكرية والتربية الرياضية في كفرالشيخ

تعلن مديرية الشباب والرياضة بكفرالشيخ، عن تنفيذ النسخة الثالثة من مبادرة مراكز تأهيل الطلاب الراغبين في التقدم للقبول بالكليات العسكرية وكلية الشرطة والتربية الرياضية للعام الحالي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤م، المبادرة التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ.

أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، أن النسخة الثالثة من مبادرة مراكز تأهيل الطلاب الراغبين في التقدم تتم وفق الشروط الآتية: يتم تحصيل مبلغ وقدرة 200 جنيه قيمة الاشتراك الشهري لكل متدرب مع توفير زى رياضي لكل مشترك بالمبادرة مطبوع عليه " لوجو المبادرة" كذلك إحضار صورة الرقم القومي وصورة شخصية 4 × 6 وإحضار شهادة صحية تفيد خلو الطالب من الأمراض والإصابات ولا مانع من كونه ممارسًا لأحد الأنشطة الرياضية، المبادرة بإشراف الدكتورة سونيا عبدالوهاب، رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، وعبدالمنعم الكنانى، وكيل المديرية للرياضة.

يتوجه الراغبون في التقدم والاشتراك إلى مديرية الشباب والرياضة بكفرالشيخ، بحى الزهور بجوار الاستاد الرياضي الدور الثالث "إدارة التنمية الرياضية " متابعة تنفيذ الدكتور محمد غازي، مدير إدارة التنمية الرياضية، أو الاتصال على رقم هاتف 01015170090 الدكتور محمد محروس، المنسق العام لمركز التأهيل العسكري بالمديرية.