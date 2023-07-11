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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

القبض على مدرب شهير متورط في قضايا مخلة

الشرطة الامريكية
الشرطة الامريكية

ألقت الشرطة الأميركية القبض على مدرب كرة قدم "شهير" في ولاية تينيسي بعد العثور على مقاطع فيديو على هاتفه الخلوي ظهر فيها يغتصب فتيانا فاقدين للوعي.

ووفق بيان صادر عن إدارة شرطة فرانكلين، بأن كاميلو هورتادو كامبوس محتجز في فرانكلين بولاية تينيسي بتهمة اغتصاب واستغلال قاصرات جنسيا مع اتهامات إضافية.

فتح الهاتف

وقالت الشرطة إنها تلقت البلاغ بعد أن نسي كامبوس هاتفه في مطعم، فاضطر العاملون إلى فتح الهاتف للتوصل إلى مالكه الحقيقي حتى يتمكنوا من إعادته، مضيفة أن "ما وجدوه، بدلاً من ذلك، كان عشرات مقاطع الفيديو وصور الأطفال غير المعقولة، ولذا اتصلوا بالشرطة".

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مئات المقاطع

وبحسب شبكة "سي إن إن"، فإن السلطات عثرت على مئات الصور ومقاطع الفيديو المزعجة على هاتف الرجل البالغ من العمر 63 عاما، وفقا للبيان.

المقاطع تظهر كامبوس يغتصب صبية فاقدين للوعي تتراوح أعمارهم بين 9 و17 عاما، وهناك ما لا يقل عن 10 ضحايا تم التعرف على 2 منهم.

دعوة الاطفال للمنزل

أشار المحققون إلى أن الضحايا ربما لا يعرفون حتى إنهم تعرضوا للاغتصاب بسبب كونهم في حالة فقدان للوعي، وأن مدرب كرة القدم كان يتردد على الملاعب المدرسية حيث كان يقترب من الأطفال ويدعوهم لاحقا إلى منزله.

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