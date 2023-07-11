عاجل
التوسع في منح الرخصة الذهبية لجذب الاستثمارات مجلس الوزراء السعودى يدعم قرارات أوبك بلس مدبولي: "نستهدف في المرحلة الحالية دعم القطاع الخاص" وزير الصحة يوجه بتشكيل فرق للمتابعة للمرور الميداني على المستشفيات
الثلاثاء 11 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

كوريا الشمالية تُحذر من تسليم كييف أسلحة دمار شامل

كوريا الشمالية
كوريا الشمالية

أدانت وزير خارجية كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، إرسال الولايات المتحدة ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا، داعيًا واشنطن إلى التراجع الفوري عن هذا القرار الذي سيزود كييف بأسلحة دمار شامل.

txt

واشنطن: تزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية تدبير مؤقت

txt

سويسرا تُناشد دول العالم بعدم استخدام الذخائر العنقودية المُحرمة

واعتبر وزير كوريا الشمالية أن إرسال ذخائر عنقودية أمريكية لأوكرانيا "عمل إجرامي خطير".

وقد أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية الجمعة أنها سترسل الذخائر العنقودية إلى أوكرانيا، ووصف الرئيس جو بايدن ذلك بأنه "قرار صعب للغاية".

 

ذخائر تقتل بشكل عشوائي

تعد الذخائر العنقودية أسلحة تتكون من حاوية تفتح في الهواء وتنثر أعدادَا كبيرة من "القنابل الصغيرة" أو الذخائر الصغيرة المتفجرة تنتشر على مساحة واسعة وتقتل بشكل عشوائي.

وقال بايدن لشبكة "سي إن إن" إنه تحدث إلى الحلفاء بشأن القرار، الذي كان جزءًا من حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 800 مليون دولار.

وأضاف بايدن أن الأمر استغرق "بعض الوقت حتى يقتنع بفعل ذلك"، لكنه تصرف لأن "ذخيرة الأوكرانيين تنفد".

وسرعان ما انتقدت جماعات حقوق الإنسان القرار، حيث قالت منظمة العفو الدولية إن الذخائر العنقودية تشكل "تهديدًا خطيرًا لأرواح المدنيين، حتى بعد فترة طويلة من انتهاء الصراع".

كما رفض بعض الحلفاء الغربيين للولايات المتحدة المصادقة على قرارها، فعندما سُئل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عن موقفه من إعلان واشنطن، سلط الضوء على أن المملكة المتحدة كانت واحدة من 123 دولة وقعت على اتفاقية الذخائر العنقودية، التي تحظر إنتاج أو استخدام الذخائر العنقودية ولا تشجع على استخدامها.

وفي سياق آخر، نفت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، تصريحات كيم يو جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، بشأن انتهاك المجال الجوي لمنطقتها الاقتصادية الخالصة ثماني مرات بطائرة تجسس عسكرية.


ولم تُلقِ وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) باتهامات بيونج يانج بانتهاك المجال الجوي، وقالت إن الجيش الأمريكي ملتزم بالقانون الدولي.

وقالت سابرينا سينغ المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية "ما هذه إلا مجرد اتهامات".

وفي معرض رده على سؤال عن تصريحات كوريا الشمالية، حثّ المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر كوريا الشمالية على "الامتناع عن الأعمال التصعيدية"، مكررا دعوتها "للانخراط في دبلوماسية جادة ومستدامة".

وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية في بيان صدر مساء الإثنين إن الجارة الشمالية تصعد التوتر من خلال التهديدات بشأن ما أفادت بأنه "نشاط طيران عادي" قامت به واشنطن وسول.

 

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:

مواد متعلقة

أمريكا ترد على اتهامات شقيقة زعيم كوريا الشمالية.. "الجيش ملتزم بالقانون الدولي"

شقيقة زعيم كوريا الشمالية تحذر واشنطن.. سنسقط طائرات أمريكا

كوريا الشمالية تُحذر من عواقب مُروعة لهذا السبب

كوريا الجنوبية تنفي ادعاء جارتها الشمالية باختراق طائرة أمريكية مجالها الجوي

مخاوف أمريكية بشأن إرسال الذخائر العنقودية لأوكرانيا

كوريا الشمالية تندد بتحرك أمريكي: يجعل الصراع النووي أقرب للواقع
الجريدة الورقية