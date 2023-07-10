سويسرا تُناشد دول العالم بعدم استخدام الذخائر العنقودية المُحرمة

ناشدت دولة سويسرا "الواقعة في أوروبا الغربية"، دول العالم بعدم استخدام الذخائر العنقودية، بعد إعلان الولايات المتحدة عن الشروع في توريد هذا السلاح المُحرم دوليًا إلى أوكرانيا.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الاثنين، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية، بيار آلان إلينغر إن "سويسرا أحيطت علما بالتدابير التي اتخذتها الولايات المتحدة، وكدولة طرف في اتفاقية الذخائر العنقودية، فهي تؤيد حظر هذه الأسلحة وتدعو جميع الدول إلى عدم استخدامها. والهجمات العشوائية أو غير المتناسبة محظورة وتشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني".

وأعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في 7 يوليو، عن قراره بدء تسليم الذخائر العنقودية إلى نظام كييف، حيث أكدت الممثلة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن مثل هذه الإمدادات تعرض المدنيين للخطر وتهدف إلى إطالة أمد الأزمة.

الذخائر العنقودية:

وتعتبر الذخائر العنقودية غير مزودة بأجهزة تدمير ذاتي، وبحسب الجيش الأمريكي، فإن من 5% إلى 14% من هذه الذخائر قد لا تنفجر على الإطلاق، حيث أنها كانت في المستودعات منذ فترة طويلة. وفي هذه الحالة، ستكون ألغاما تهدد السكان المدنيين حتى بعد انتهاء النزاع.

وشهد الكونغرس الأمريكي معارضة توريد هذه الأسلحة المحرمة إلى أوكرانيا، حيث يقوم أعضاء حزب بايدن، من الديمقراطيين بإعداد تعديل لقانون الدفاع يحظر نقل الذخائر العنقودية. ووفقا لإلهان عمر، عضوة مجلس النواب الأمريكي من ولاية مينيسوتا، فإن استخدام هذه الذخائر ينتهك حقوق الإنسان.

وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية غير الحكومية إن نقل هذا النوع من الأسلحة إلى كييف، سيؤدي حتما إلى معاناة طويلة الأمد للسكان المدنيين ويلغي جهود الإدانة الدولية لاستخدامها.

من ناحية أخرى، أعلنت سويسرا عزمها الانضمام إلى مشروع "يورو سكاي شيلد" (درع السماء الأوروبية)، الذي أطلقته ألمانيا، العام الماضي.

ويأتي الإعلان السويسري، قبيل اجتماع لوزراء دفاع سويسرا وألمانيا والنمسا، في برن، يومي الخميس والجمعة.

ومن المقرر أن يبحث وزراء الدفاع السويسرية، فيولا أمهيرد، والألماني بوريس بيتوريوس، والنمساوية كلاوديا تانر، الوضع الأمني في أوروبا، وتداعيات الحرب في أوكرانيا، والتعاون الأمني بين الدول المتجاورة الثلاث والناطقة بالألمانية.

ومن المنتظر أن يوقع الوزراء مذكرة تفاهم بشأن مشاركتهم في مبادرة درع السماء الأوروبية، تعنى بعمليات الشراء، واتفاقا لتعزيز التعاون البحثي في مجال التسلح، وفق بيان للحكومة السويسرية.