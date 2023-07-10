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الإثنين 10 يوليو 2023
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الرئيس السيسي يبحث مع نظيره الجزائري الملفات العاجلة بين البلدين

الرئيس السيسي والرئيس
الرئيس السيسي والرئيس الجزائري - ارشيفية

ناقش الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، عدد من الملفات الهامة والعاجلة مع الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية، إذ تتمثل هذه الملفات بالعلاقات الثنائية المتميزة بين مصر والجزائر.

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جاء ذلك في إطار حرص الرئيسين على استمرار جهود توسيع نطاق ومجالات التعاون المختلفة وتعميقها، بما يعظم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

الرئيس السيسي يناقش مع نظيره الجزائري عدد من الملفات العاجلة بين البلدين

كما تبادل الرئيسان وجهات النظر والرؤى تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وسبل التصدي للتحديات التي تواجه المنطقة، في ضوء دور الدولتين وحرصهما على تعزيز العمل العربي المشترك.

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