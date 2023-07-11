خطوات التقديم على عداد مسبوق الدفع

تسعى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، الى تقديم العديد من الخدمات تسهيلا على المواطنين ، من خلال تركيب العدادات مسبوقة الدفع لتخفيف النفقات على المواطن والدولة، حيث تقل من احتمالية وجود أخطاء في محاسبة المستهلك، اضافة إلى أنه سيتم تغير كافة العدادات مسبوقة الدفع في كافة المحافظات خلال 5 سنوات.

خطوات تغير الكهرباء بعداد مسبوق الدفع

التوجه إلى إحدى الشركات الكهرباء المقيمة في محل سكنك.

ثم إحضار البطاقة الشخصية وملء نموذج طلب فحص استيفاء لكل البيانات.

وتغير العداد من خلال الموقع الإلكتروني الخاصة بوزارة الكهرباء.

الاتصال بالخط الساخن وطلب تغير العداد من شركة التوزيع التابعة لوزارة الكهرباء.

مميزات العداد مسبوق الدفع

العداد مسبوق الدفع

التحكم في الاستهلاك ويتيح إمكانية الإطلاع على الرصي المتبقي.

لا يشمل الأخطاء التي تحدث في عداد الكهرباء القديم.

يسمح للمستهلك معرفة رصيده لخفض استهلاكه.

يقلل الخسائر ويرفع نسب التحصية لشركة الكهرباء.

يسهل شحنه من خلال فوري أو البطاقة الإئتمانية من خلال موق وزارة الكهرباء الإلكتروني.

طريقة تغييرعداد الكهرباء التالف

الحرص على طلب الفحص واستبدال عداد آخر بجديد مع سداد الاشتراك بقيمة 195.

ثم معرفة العطل أو التلف ويطلب المشترك قيمة متوسط استهلاكه ثلاثة أشهر قبل حدوث العطل.

وفحص العداد بعد 3 أيام من تاريخ استلامه.

المستندات المطلوبة لتوصيل الكهرباء

وكان قد أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك المستندات المطلوبة لتوصيل الكهرباء للمنشآت غير السكنية:

تشمل المستندات المطلوبة:

- إيصال سداد قيمة تكلفة توصيل التغذية الكهربائية.

- موافقة وزارة الموارد المائية والري على تعديه المجاري المائية، وكذلك تصاريح آبار المياه الجوفية للأغراض الزراعية.

- إيصال السداد لمركز معلومات شبكات المرافق.

- تصاريح حفر الطرق والشوارع لمد الكابلات وإعادة الشيء لأصله.

- تصريح هيئة السكة الحديد حال تعديه خطوط السكك الحديدية.