تتيح الشركة القابضة لكهرباء مصر للمواطنين فرصة التقديم على العدادات الكودية أون لاين، من خلال المنصة الواحدة لخدمات الكهرباء، وذلك بدلا من نظام الممارسة، حتى لا يتم تسجيل غرامات مالية عليه حال عدم توصيل العداد الكودي.

خطوات التقديم على العداد الكودي بدلًا من الممارسة:

يقوم الراغب في التقديم على العداد الكودي بالدخول إلى المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

يختار بعد ذلك الأيقونة الخاصة بتحويل نظام الممارسات للتقديم على العداد الكودي.

إدخال رقم المحمول وكلمة المرور الخاصة بحسابه على المنصة.

تظهر الصفحة الخاصة بالبيانات التي يجب إدخالها والخاصة ببيانات الوحدة السكنية والعداد، ليتم إدخال جميع البيانات المطلوبة للتقديم ثم الضغط على تسجيل ليتم تقديم الطلب.

المستندات المطلوبة للتقديم على العداد الكودي:

سند الحيازة أو عقد ملكية الوحدة المراد تركيب العداد الكودي لها.

صورة للعقار من الخارج.

صورة بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية.

صورة من إيصال الممارسة على أن يكون إيصال الممارسة مطابق لسند الحيازة والرقم القومي.