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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

المنيا توجه بسرعة حل مشاكل الصرف الصحي بسمالوط

محافظ المنيا
محافظ المنيا

 تفقد الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط شمال محافظة  المنيا ، خزانات عمارات السلخانة ، للوقوف على الحل الأمثل والفورى لمشكلة الصرف الصحى، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بشأن بحث شكاوى المواطنين ، وسرعة إيجاد الحلول المناسبة لها على الفور، حيث تم التنسيق مع هيئة مياه الشرب والصرف الصحي ، لسرعة مد خطوط شبكة الصرف الصحي ، وربطها بطريق عرب الزينة لخدمة المنطقة بالكامل، بالإضافة، إلى توجيه رئيس حى شرق المدينة ، بمتابعة أعمال كسح المياه من خزانات العمارات بشكل يومي.

وفى سياق متصل، بحث رئيس المركز مشكلة المياه الجوفية بالمنطقة الواقعة بجوار كوبرى البحر اليوسفي بقرية بني غني ، محل شكوى الأهالى بعد تفقد الشارع الرئيسي ، وبعض الشوارع الفرعية بالقرية ، مشيرا ، إلى أنه جارى متابعة الشكوى ، وإنارة الطريق وشفط المياه الجوفية بشكل دوري ، بإستخدام معدات الوحدة المحلية، تمهيداً،  لوضع حل جذري للمشكلة بالمنطقة.

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