المنيا توجه بسرعة حل مشاكل الصرف الصحي بسمالوط

تفقد الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط شمال محافظة المنيا ، خزانات عمارات السلخانة ، للوقوف على الحل الأمثل والفورى لمشكلة الصرف الصحى، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بشأن بحث شكاوى المواطنين ، وسرعة إيجاد الحلول المناسبة لها على الفور، حيث تم التنسيق مع هيئة مياه الشرب والصرف الصحي ، لسرعة مد خطوط شبكة الصرف الصحي ، وربطها بطريق عرب الزينة لخدمة المنطقة بالكامل، بالإضافة، إلى توجيه رئيس حى شرق المدينة ، بمتابعة أعمال كسح المياه من خزانات العمارات بشكل يومي.

وفى سياق متصل، بحث رئيس المركز مشكلة المياه الجوفية بالمنطقة الواقعة بجوار كوبرى البحر اليوسفي بقرية بني غني ، محل شكوى الأهالى بعد تفقد الشارع الرئيسي ، وبعض الشوارع الفرعية بالقرية ، مشيرا ، إلى أنه جارى متابعة الشكوى ، وإنارة الطريق وشفط المياه الجوفية بشكل دوري ، بإستخدام معدات الوحدة المحلية، تمهيداً، لوضع حل جذري للمشكلة بالمنطقة.