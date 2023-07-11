عبدالعليم داود يطالب بإعادة قانون إعفاءات جهات الدولة للجنة المختصة

طالب النائب محمد عبدالعليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد؛ بإعادة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، للجنة المختصة لتحديد الأسباب التى أدت إلى عدم اقتراب القانون من الإعفاءات الخاصة بالاتفاقيات الدوليه مثل البحث والتنقيب على البترول.

الجلسة العامة لمجلس النواب

وقال "داود": خلال كلمتة فى الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء إنه في السنوات الأخيرة هناك الكثير من المستثمرين خرجوا من البلاد بسبب العراقيل وغياب التسهيلات أمام المستثمرين، أما القانون الذي يناقش اليوم جاء ليعالج هذا الأمر.

شركات البترول

واستكمل داود كلمته: أن إلغاء إعفاء الأسر المنتجة ودور العبادة سيكون له من هذا القانون سيكون له أثر سلبي، أيضًا القانون لم يتعرض بالتحديث عن شركات البترول والشريك الأجنبي. فهناك شركات أخرى تعمل في مجالات اقتصادية يجب أن يتم تطبيق القانون عليها.