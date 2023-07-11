طلاب ثانوية المنيا: امتحان الديناميكا سهل

أدى طلاب الثانوية العامة شعبة الرياضيات بمحافظة المنيا ، اليوم الثلاثاء ، إمتحان مادة الديناميكا ، فى اليوم قبل الأخير من ماراثون إمتحانات الثانوية العامة 2022-2023 ، والذى بدأ فى التاسعة صباحا ولمدة ساعتين، وسط تشديدات امنية حول محيط لجان الإمتحانات، لتوفير الهدوء اثناء اداء الطلاب للإمتحانات، ومنع دخول اجهزة المحول مع الطلاب.

وسادت حالة من الإرتياح بين الطلاب عقب خروجهم من لجان الإمتحانات ، معبرين عن فرحتهم بسهولة إمتحان مادة الديناميكا .

وقال عبد الجواد حلمي طالب ثانوية عامة بلجان امتحانات العدوة شمال المنيا، إن إمتحان مادة الديناميكا ، جاء سهلا والأسئلة مباشر وفي متناول الطالب المتوسط ، واضافت هدى خيري طالبة ثانوية عام بلجان إمتحانات ديرمواس جنوب المنيا ، قائلة ان إمتحان مادة الديناميكا جاء من المنهج والأسئلة واضحة ومباشرة .

وأضافت شكريه حسانين ولي امر الطالبة حمدية علي بلجان إمتحانات بني مزار شمال المنيا ، ان في غاية السعادة لكون رأت الفرحة في عيون نجلتها عقب إمتحان مادة الديناميكا والذي جاء سهلا وفي متناول جميع الطلاب داعية بإتمام امتحانات الثانوية العامة على خير بإمتحانت سهلة ومباشرة رحمة بالطلاب .

وقال حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إن هناك عدد 40 ألفا و704 طلاب ، منهم، 22 ألفا 937 طالبا علمي علوم ، و2443 طالبا علمي رياضة ، و15 ألفا و324 طالبا بالشعبة الأدبية، أدوا الامتحانات داخل 100 لجنة بالمراكز التسع.