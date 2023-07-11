بالاسماء.. إصابة 21 شخص في حادث مرورى بأسوان

وقع صباح اليوم الثلاثاء، حادث مروري بين سيارتين بطريق الشلال بمحافظة أسوان، أدي إلى إصابة 21 شخص من بينهم 6 سودانيين، وشخص مجهول الهوية في حالة غيبوبه تامه، أثناء توجههم إلى منطقة حلايب وشلاتين.

تفاصيل الحادث جاءت عندما تلقي مدير أمن أسوان، إخطارًا يوقوع حادث مروري بين سيارتين ربع نقل ، وتم نقل المصابين الي مستشفي أسوان الجامعي ، وجاري التحقيق لكشف ملابسات الحادث .



ننشر اسماء المصابين في حادث أسوان

وتمكنت بوابة الوفد من معرفة اسماء المصابين في حادث مروري بطريق العلاقي بمحافظة أسوان، والتى جاءت اسمائهم كالتالي:

وليد عثمان 50 سوداني

آسيا علي 15 سودانية

رفيقه محمد 30 سودانية

علي محمد 22 سنة

جواهر رمضان 25

وليد علي سوادني 14 سنة

أحمد علي 21 سنة

ادريس علي - سواداني- 38 سنة

أحمد محمد 22 سنة

خديجه احمد 23 سنة

الطفل محمد ادريس - سواداني- ويبلغ من العمر عام

يوسف محمود 19 سنة

عمرومحمد 16 سنة

حامد مرسي 20سنة

سيد محمد 18 سنة

طه كرار 14 سنة

محمود عبد الرحيم 19 سنة

ابراهيم سيد 41 سنة

حسام حسن 18 سنة

فارس عبد النبي 19سنة

وشخص مجهول الهوية ويبلغ من العمر 24 سنة

وكان قد تلقى مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق إخطارا بوقوع حادث تصادم سيارتين على طريق الشلال جنوب شرق مدينة أسوان، ووجه مدير المرفق بالدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.وتم نقل المصابين وعددهم 21 شخصاً مصاباً ما بين كدمات وجروح وكسور، إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.