جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الإسماعيلي وهزيمة بيراميدز

ترصد لكم بوابة الوفد الإلكترونية جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد مباريات الأمس النارية والتي شهدت نتائج غير متوقعة بهزيمة بيراميدز على يد سيراميكا كليوباترا وفوزالإسماعيلي على الداخلية.

وسقط فريق بيراميدز في فخ الهزيمة على يد سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف على ملعب استاد المقاولون العرب، ليمنح الأهلي لقب بطولة الدوري.

في حين حقق الإسماعيلي الفوز على الداخلية بهدف دون رد سجله على اللاعب ياو أنور في الدقيقة 8 على ملعب ستاد السويس الجديد، ليضمن الدراويش بقاءه في الدوري للموسم المقبل.

جدول ترتيب الدوري المصري :

1 – الأهلي .. 75 نقطة

2 – بيراميدز .. 67 نقطة

3 – الزمالك .. 59 نقطة

4 – فيوتشر .. 58 نقطة

5 – المصري .. 44 نقطة

6 - المقاولون العرب .. 43 نقطة

7 – إنبي .. 42 نقطة

8 - الاتحاد السكندري .. 42 نقطة

9 – فاركو .. 41 نقطة

10- سيراميكا كليوباترا .. 37 نقطة

11 – الإسماعيلي .. 37 نقطة

12 - طلائع الجيش .. 36 نقطة

13 - البنك الأهلي .. 36 نقطة

14 – سموحة .. 36 نقطة

15 – أسوان .. 34 نقطة

16 - غزل المحلة .. 33 نقطة

17 – الداخلية .. 32 نقطة

18 - حرس الحدود .. 21 نقطة

يستعد فريق سموحة لاستقبال ضيفه إنبي في المباراة التي من المقرر أن تجمع بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب استاد الإسكندرية، بختام منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري المصري الممتاز.