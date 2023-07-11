سافيو يبعث بـ رسالة غريبة  بعد تتويج الأهلي بالدوري

بعث البرازيلي برونو سافيو، لاعب فريق بوليفار البوليفي، رسالة للنادي الأهلي بعد تتويج الأخير بلقب الدوري الممتاز.

ونشر سافيو عبر حسابه الشخصي "إنستجرام": لقد كان موسمًا لا ينسى، شكرا جزيلًا للنادي الأهلي على كل شيء.

وقال: نختتم العام بلقب آخر، تهانينا للجميع.

وتوج الأهلي بلقب الدوري الممتاز رسميا، أمس الإثنين، عقب خسارة بيراميدز أمام سيراميكا بهدفين مقابل هدف.

كان الأهلي، قد أكد مؤخرًا عودة البرازيلي برونو سافيو إلى نادي بوليفار البوليفي، بعد موسما واحد من التعاقد معه.

وعاني برونو سافيو من الابتعاد عن التشكيلة الأساسية خلال تواجده في صفوف الأهلي، بقرار فني من المدرب السويسري مارسيل كولر.