القبض على متهم بالشروع في إنهاء حياة طالب بالمقطم

أقر المتهم بالشروع في إنهاء حياة طالب في المقطم بالقاهرة، أمام جهات التحقيق بأن خلافات مالية وقعت بينه والضحية، ما أدى الى تطور الخلاف ليتحول إلى مشاجرة، واستخدم فيها المتهم فرد خرطوش وشرع في قتل المجني عليه، نادماً على ما اقترفه.

بدأت الواقعة بتلقي رجال الشرطة بقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة، من إحد المستشفيات باستقبالها طالب مقيم ائرة القسم، مصاب برش خرطوش جراء مشاجرة بينه وبين أخر، وعلى الفور توجهت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وبسؤال والده.

وقرر والد الضحية بحدوث مشادة كلامية بين كل من نجله وأحد الأشخاص بسبب خلافات مالية بينهما تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الأخير على نجله بالضرب باستخدام فرد خرطوش مُحدثاً ما به من إصابات.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقـــه وبحوزته السلاح المُستخدم فى ارتكاب الواقعة، وطلقة من ذات العيار وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وقد حدد القانون عددا من العقوبات، التى يجب اتخاذها في حالة حيازة أسلحة بدون ترخيص، وضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015 عقوبات كبيرة بشأن حيازة في مصر بدون ترخيص أو حتى منتهية الترخيص ولم تجدد، حيث أباح القانون البدء في إجراءات تجديد ترخيص السلاح قبل انتهاء الرخصة بثلاثة أشهر، ومن ثم فلا مجال لحيازة السلاح بعد انتهاء رخصته، فقد أوجب القانون تسليمه لقسم الشرطة إذا انتهت مدته أو رفض طلب تجديد الترخيص.

وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

بينما تصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل العقوبة إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات.

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