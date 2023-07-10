القبض على متهمين أنهيا حياة شخص

نجح رجال المباحث في القبض على متهمين لقيامهم بإنهاء حياة شخص بدائرة قسم شرطة دار السلام بسبب خلافات بينهم على 500 جنيه وحرر محضر بالواقعة.

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وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغا بوجود جثة لشاب ملقاة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة دار السلام، وانتقل رجال المباحث إلى المكان وتبين إصابة شخص بتهشم الرأس بعد دخول المجنى عليه فى مشاجرة مع شقيقين بسبب خلاف على 500 جنيه اقترضها من أحد المتهمين وتأخر فى تسديدها.

وكشفت التحريات، أن وقوع مشادة كلامية نشبت بين المتهمان والضحية تطورت لمشاجرة قاموا على إثرها بتهشيم رأسه بشومة مما تسبب فى وفاته، وبإعداد الأكمنة اللازمة ألقى القبض على المتهمين، وجار عمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحرر المحضر اللازم.

مصرع طفل غرقاً في بحيرة المنزلة

وفي سياقٍ مُتصل، لقي طفل مصرعه غرقًا في بحيرة المنزلة، بعدما سقط داخل المياه أثناء عمله مع والده على مركب صيد، وتم انتشال الجثمان وتسليمه لذويه، لدفنه بمسقط رأسه بمقابر ليسا الجمالية، بمحافظة الدقهلية.

وكان مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة الجمالية، بغرق طفل داخل بحيرة المنزلة أثناء عمله مع والده علي مركب صيد السمك.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث المركز وقوات الإنقاذ النهري لمكان البلاغ محل الواقعة، وتبين مصرع الطفل يوسف عبودة صلاح فودة،غرقا نتيجة سقوطه في المياة، وتمكن الأهالي من انتشاله قبل وصول القوات، وتم نقله لمنزل أسرته، وشيع أهالي قرية ليسا الجمالية جثمان الطفل من مسجد فودة الجديد، وتم دفنه في مقابر أسرته.

وعلى جانب آخر، نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في ضبط سيدتين بحوزتهما كمية كبيرة من مستحضرات تجميل مجهولة المصدر بمنطقة بولاق أبو العلا.

تعود الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة بولاق بمديرية أمن القاهرة من ضبط سيدتين لقيامهما ببيع مستحضرات تجميل "مجهولة المصدر" بدائرة القسم، وبحوزتهما كميات كبيرة من مستحضرات التجميل جميعها مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.

بمواجهة المتهمتين اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.