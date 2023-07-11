خطوات استخراج القيد العائلي لراغبي الكليات العسكرية

استخراج القيد العائلي.. من الأوراق الأساسية المطلوبة لطلاب الثانوية العامة المقبلين على التقديم للالتحاق بـ الكليات العسكرية.

استخراج قيد عائلب

وهناك عدة خطوات يجب اتباعها حال الرغبة في استخراج قيد عائلى نوضحها في السطور التالية:

خطوات استخراج قيد عائلي الورقي

يتم التوجه إلى مصلحة الأحول التابع له.

سحب طلب الحصول على قيد عائلي ورقي

ثم تقديم المستندات المطلوبة والنموذج المختص.

ودفع قيمة رسوم استخراج القيد العائلي.

ثم الذهاب إلى المصلحة التابع لها بعد 15 يوما لتتسلم القيد عائلي.

استخراج القيد العائلي إلكترونيًا

يتم استخراج القيد عائلي من خلال موقع قطاع الأحوال المدنية من خلال هذه الخطوات

يمكن زيارة الموقع وزارة الدخلية اضغط هنا

الضغط على تسجيل الدخول، و كلمة المرور.

ثم اختيار خدمات السجل المدني، ومن خلالها إصدار قيد عائلي مميكن

سيطلب منك تحديد علاقة المتقدم بصاحب الطلب “بنفسه أو من الأقارب حتى الدرجة الثالثة”.

إدخال البيانات المطلوبة، الاسم الرباعي، و اسم الأم، و الرقم القومي.

اختيار الموافقة على شروط وأحكام استخراج الوثيقة.

وتحدد بعدها نظام الدفع إذا كان عن طريق بطاقة الائتمان أو شركات التحصيل، أو الدفع عند الاستلام.

في النهاية يتم تحديد مكان استلام القيد العائلي.

ويقوم المتقدم لاستخراج القيد العائلى باستخراج 3 قيود عائلية: الأول باسم الأب، والثانى باسم الجد من ناحية الأب، والثالث الجد من ناحية الأم.

قيد عائلى باسم الأب:

- صورة من بطاقة الرقم القومى الخاص بالمتقدم

- صورة من بطاقة الرقم القومى للمتقدم

- صورة من بطاقة الرقم القومي للأم

- إحضار قسيمة زواج الأب والأم

- إحضار صور بطاقة الرقم القومى لأشقائه أو شهادات الميلاد في حال وجودهم تحت السن.

قيد عائلى الجد من ناحية الأب

- صورة بطاقة الجد أو الجدة أو صورة من شهادة الميلاد، وفى حالة الوفاة صورة شهادة الوفاة

- قسيمة زواج الجد بالجدة

- قسيمة زواج الجد في حالة زواجه من أخرى

- قسيمة الطلاق في حالة حدوثه

- بطاقة الرقم القومى للأب

- بطاقة الرقم القومى للأعمام أو شهادات الميلاد في حالة وجوده تحت السن أو شهادة الوفاة في حالة وفاة أحد منهم

- بطاقة الرقم القومى للعمات أو شهادات الميلاد في حالة وجودهم تحت السن أو وفاة في حالة وفاة أحدهم

قيد عائلى للجد من ناحية الأم

- صورة بطاقة الجد أو الجدة، أو صورة من شهادة الميلاد، وفى حالة الوفاة صورة شهادة الوفاة

- قسيمة زواج الجد بالجدة

- قسيمة زواج الجد في حالة زواجه من أخرى

- قسيمة الطلاق في حالة حدوثه

- بطاقة الرقم القومى للأم

- بطاقة الرقم القومى للأخوال أو شهادات الميلاد في حالة وجوده تحت السن أو شهادة الوفاة في حالة وفاة أحد منهم.

- بطاقة الرقم القومى للخالات أو شهادات الميلاد في حالة وجودهم تحت السن أو شهادة الوفاة في حالة وفاة أحدهم.