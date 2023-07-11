تحرير 146 محضر إشغالات للطريق العام بالمنيا

واصلت الوحدات المحلية بالمنيا، تنظيم حملات ميدانية متنوعة، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية لمنظومة النظافة العامة، وإجراء أعمال الصيانة الدورية، ورفع كافة الإشغالات عن حرم الطريق العام، وذلك تيسيراً على المواطنين ، وحفاظاً على المظهر الجمالي بشوارع المحافظة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا لرؤساء المراكز والمدن.

وقال اللواء هانى بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدة المحلية نفذت حملة لإزالة الإشغالات بشوارع حي غرب ، وأسفرت عن تحرير 6 محاضر إشغال طريق، مما يعيق حركة الشارع، ورفع الإشغالات أمام جامعة المنيا وتم التعامل الفوري واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي سياق متصل ، أوضح عماد حسن رئيس مركز ومدينة بنى مزار، أن الوحدة المحلية نفذت حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة، وأسفرت عن تحرير 140 محضر إشغال منها، 12 محضر إشغال و 8 محاضر ضبط إشغال طريق ، و120 إزالة إدارية بشوارع بورسعيد والعاشر من رمضان والسوداني، لتيسير حركة المرور والحفاظ على حرم الطريق العام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.