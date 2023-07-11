صندوق تحيا مصر يدعم التعليم لتأهيل الشباب وتوفير فرص عالية الجودة

حرص صندوق تحيا مصر منذ تأسيسه قبل 9 سنوات من العمل المتواصل على توفير فرص تعليم عالية الجودة وخلق جيل جديد متميز من خلال تأهيل المعلمين وتوفير أحدث وسائل التدريب بالجامعات.

توفير برامج لتأهيل الشباب للقيادة

وقام صندوق تحيا مصر بتوفير برامج لتأهيل الشباب للقيادة ونشر المعرفة وتطوير الوعي في قرى ونجوع مصر.

وفي محور "التعليم والتدريب" أطلق صندوق تحيا مصر مبادرة "بالعلم نستطيع" لتوفير أحد وسائل التدريب لطلاب الجامعت المصرية، وذلك لصالح 30000 طالب سنويًا.

وأطلق صندوق تحيا مصر مبادرة "المعلمون أولًا، لتوفير التمويل لتأهيل المعلمين لصالح 10000 معلم، وكذلك دعم جامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا واستكمال الأعمال اللازمة للانتهاء من التجهيزات بمبلغ مالي قدره 410 ملايين جنيه.

وأيضًا تدريب وتأهيل الشباب من خلال البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة بمبلغ مالي 20 مليون جنيه، وتقديم منحة لأوائل الثانوية العامة بمبلغ مالي قدره 3.7 مليون جنيه.

كما تم إطلاق مبادرة "وعي" لنشر المعرفة وتطوير الوعي في الريف المصري بمبلغ مالي قدره 50 مليون جنيه.