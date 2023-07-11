صحة المنيا: تكثيف التثقيف الصحي بالمساجد والكنائس

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة المنيا، برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة الصحة ، انه تم تكثيف الخدمات التوعوية والتثقيف الصحى ، ضمن فعاليات مبادرة 100 يوم صحة بمحافظة المنيا، وذلك من إنطلاقها الأحد 25 يونيه الماضي، وفي اطار نشر الوعى الصحي بين الموطنين، والتعريف بخدمات مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، في الصحة العامة .

وحث المواطنين على المشاركة في المبادرات الرئاسية، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان ، وتحت رعاية اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا

وأكد الدكتورة ولاء الدين رجائي مدير إدارة الثقافة الصحية بالمنيا، أنه تم تكثيف ندوات التثقيف الصحي بالمساجد والكنائس و مجالس المدن ومراكز الشباب والوحدات والمراكز الطبية بالإضافة ، إلى تكثيف اللقاءات الجماهيرية ، وانتشار فرق التواصل المجتمعى بأماكن التجمعات ، والأماكن العامة والميادين والنوادي والمصالح الحكومية ، وذلك ضمن فعاليات مبادرة 100 يوم صحة ، بجميع مدن ومراكز وقرى محافظة المنيا