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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

هؤلاء يغيبون عن الأهلي في لقاء القمة

كولر
كولر

تأكد غياب 8 لاعبين من صفوف فريق الأهلي أمام الزمالك بعد غد الخميس بإستاد القاهرة ضمن منافسات مسابقة الدوري.

يغيب عن الأهلي كل من عمرو السولية ومحمود متولي وأكرم توفيق وكريم فؤاد  للإصابة.

بجانب برونو سافيو وحمدي فتحي وشادي حسين للرحيل عن الفريق وأيمن اشرف لإنتهاء تعاقده.

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الأهلي والزمالك.. قمة مثيرة في الدوري المصري

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واستقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي علي التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الزمالك 

ومنح الجهاز الفني بقيادة كولر لاعبيه إجازة لمدة 48 ساعة ،وعقد جلسة مع معاونيه خلال الساعات الماضية وتحدثوا عن الطريقة التي سيخوض بها مواجهة القمة.

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