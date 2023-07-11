التصريح بدفن جثمان طفل سقط أسفل عجلات سيارة بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بمحافظة القليوبية، بالتصريح بدفن جثمان طفل صدمته سيارة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، وذلك عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.

بدأت أحداث الواقعة بتلقي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مركز شرطة شبين القناطر يفيد بورود بلاغ يفيد بوفاة طفل صدمته سيارة بقرية المريج.

وبالانتقال تبين أنه أثناء سير سيارة بأحد شوارع قرية المريج في القليوبية صدمت طفل عمره 5 سنوات، ما أسفر عن إصابته بإصابات خطيرة وحال إسعافه في أحد المستشفيات فارق الحياة.

التحفظ على الجثمان وسؤال صاحب السيارة والتحقيق معه

وتم التحفظ على الجثمان وسؤال صاحب السيارة والتحقيق معه، وتحرر مجضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

عقوبة المتهمين بـ"القتل الخطأ"

فيما عقوبة المتهمين بـ"القتل الخطأ" تنص عليها المادة 238 من قانون العقوبات ومضمونها، أن كل من تسبب خطأ فى موت شخص أخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وأضاف المحامى بالنقض، أنه وفى حالة ارتفاع عدد الضحايا وتجازوهم 3 أشخاص، تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى العقوبتين.

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