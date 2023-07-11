خبير طاقة: 80 مليون طن إنتاج مصر من البترول هذا العام (فيديو)

قال الدكتور سامح نعمان خبير الطاقة، إن مصر بدأت جهودها فى الطاقة منذ 2014 وكانت فى الطاقة المتجددة بجميع أنواعها الشمسية والرياح والمياه وتوفير الغاز واستخدامه فى السيارات، حيث تم إمداد 13 مليون وحدة "منزل أو مخبز أو مصنع" بالغاز الطبيعى، وإقامة مصانع البتروكيماويات والتى لها قيمة مضافة فى استخدام الغاز.

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وأضاف “نعمان” خلال مداخلة هاتفية بقناة “إكسترا نيوز” اليوم الثلاثاء، أن توفير الغاز داخل مصر مكنا من تشغيل 400 ألف سيارة بالغاز حيث وفروا فى اليوم 6 مليون لتر بنزين مما يوفر من البترول الذى نستخدمه، لافتا إلى أن إنتاج مصر من البترول هذا العام وصل إلى 80 مليون طن، منهم 28 مليون طن للزيت الخام و51 مليون طن للغاز الطبيعى ومليون لغاز البوتاجاز.

إقامة 8 مصافى غاز بسعة 876 ألف برميل يوميا



وأشار خبير الطاقة، إلى أنه تم إقامة 8 مصافى غاز بسعة 876 ألف برميل يوميا، مما جعل مصر الأولى أفريقيا والرابعة عربيا فى تكرير البترول، وتم تحديث ميناء الإسكندرية للرصيفين المتواجدين، وزادت السعة التخزينية لمحطة سيدى كرير 100% وأصبحت تخزن 5.3 مليون برميل، بالإضافة لميناء العين السخنة على البحر الأحمر.