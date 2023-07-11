إيمان البحر درويش.. حقيقة صورة الفنان المؤلمة على فراش المرض

تصدر إيمان البحر درويش، مؤشرات بحث رقم 1 بموقع جوجل، اليوم الثلاثاء، بعدما نشرت أمنية البحر درويش صورة لوالدها الفنان القدير وهو على فراش المرض بعد تعرضه لوعكة صحية عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وبحث المصريون عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنان إيمان البحر درويش، خاصة أن الصورة التي نشرتها نجلتها تظهر أعراض تغلب المرض عليه، وتدهور حالته الصحية، سائلين الله عزوجل أن يتمم شفاءه على خير.

ونشرت ابنة الفنان إيمان البحر درويش، الصورة عبر حسابها الشخصي "فيس بوك" بتعليق: "سيشهد التاريخ، إن دا بقى الفنان إيمان البحر درويش"، مما دفع كل محبي الفنان القدير للدعاء له بالشفاء العاجل.

وانهالت التعليقات من قبل محبي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، داعين له بالشفاء، فيما وجه عدد آخر من محبي الفنان اللوم لابنة إيمان البحر درويش؛ لنشرها صورة بهذا المشهد المؤلم لكل محبي الفنان القدير، حيث إن الصورة ظهرت ملامح وجهة وسيطرة المرض عليه وغير قادر على النهوض والتحرك من سرير المرض .

تعدّ هذه المرة الأولى التي يظهر فيها إيمان البحر درويش بعد تدهور حالته الصحية، خاصة أنه يعاني من متاعب صحية منذ أكثر من عامين، وتبيّن أن هذه صورة قديمة.

واتضح أن ابنة الفنان أعادت نشر صورة قديمة لوالدها تعود لعام 2021، وطلبت من الناس الدعاء له هذه الأيام، إلا أن تلك الخطوة لم تمر مرور الكرام، حيث انتقد البعض ما فعلته أمنية، معتبرين أن من غير اللائق نشر صورة لقامة فنية بهذه الحالة، وفق التعليقات.

جدير بالذكر أن إيمان البحر درويش، عمل في الماضي على إعادة إحياء أعمال جده، سيد درويش، فقدمها بطريقة ممتازة لاقت إعجابًا كبيرًا في معظم المنطقة العربية، على الرغم من اختلاف أسلوب أغانيه عن أنماط الغناء التي كانت سائدة في ذلك الوقت.

إضافة إلى ذلك فإنه أجاد بالتمثيل، خصوصًا في فيلم "حكاية في كلمتين" حيث قام بدور البطولة مع الفنانة ليلى علوي، إلى درجة أن عرض الفيلم استمر أكثر من عام. كما أدى دور البطولة في مسلسل "الإمام الشافعي" وأيضا في مسرحية "بنت الحكومة" ووضع أيضا بعض الموسيقى التصويرية وقام بغناء التترات لبعض المسلسلات التلفزيونية، بحسب الوارد بسيرته.