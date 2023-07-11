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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

مصر تحتل المرتبة الـ24 عالميًا في مؤشر "إياتا" للربط الجوي

مركز معلومات مجلس
مركز معلومات مجلس الوزراء

سلط مركز معلومات مجلس الوزراء، الضوء على مؤشر "إياتا" للربط الجوي لعام 2022 والصادر عن اتحاد النقل الجوي الدولي، والذي أشار إلى تقدم ترتيب مصر 14 مركزًا في المؤشر، حيث حصلت على المركز الـ24 عالميا من بين 100 دولة في عام 2022، مقابل المركز الـ38 عالميا من بين 100 دولة عام 2019، كما جاءت في المركز الرابع على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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 استمرار اتجاه التعافي في أعداد الركاب RPKs على مستوى العالم

ويقيس مؤشر إياتا الربط الجوي للدولة من خلال الرحلات المجدولة لنقل الركاب بحسب الأهمية الاقتصادية النسبية للوجهات التي يتم خدمتها، وقد أظهرت نتائج المؤشر استمرار اتجاه التعافي في أعداد الركاب RPKs على مستوى العالم، حيث تحسن معدل تعافي RPK بنسبة 68.5٪ للعام بأكمله خلال عام 2022، وواصلت طرق حركة الركاب الدولية بين أوروبا والأمريكتين ريادتها من حيث التعافي إلى مستويات ما قبل تفشي وباء كوفيد-19، فقد تجاوزت أوروبا وأمريكا الشمالية مستويات ما قبل الوباء بنسبة 4.5٪ وأوروبا وأمريكا الوسطى بنسبة 2.0٪.

وجاءت الولايات المتحدة في المركز الأول، تلتها المملكة المتحدة، وألمانيا، ثم إٍسبانيا وإيطاليا، بينما تصدّرت الإمارات دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تلتها كل من السعودية، وقطر.

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