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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

أول طالبة كفيفة تحصل على البكالوريا الدولية تروي رحلة نجاحها

جويرية سليمان
جويرية سليمان

قالت جويرية سليمان، أول طالبة كفيفة مصرية تحصل على شهادة البكالوريا الدولية، إنها ولدت كفيفة وبدأت مسيرتها في التعلم والتكيف مع حالتها الصحية وذلك بالتحاقها بأكاديميات لاكتساب المهارات الحياتية المختلفة التي تمكنها العيش.

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جويرية سليمان أول طالبة كفيفة مصرية تحصل على شهادة البكالوريا الدولية

المهارات الحياتية

وأضافت جويرية في مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الورد على قناة تن، أنها  تعلمت ومرنت كل حواسها ومهاراتها للتعلم والتكيف واكتساب كل المهارات الحياتية لمزاولة حياتها بشكل طبيعي دون مساعدة أحد.

وأكدت جويرية، أنها مؤمنة بالتعليم عن طريق الدمج، داعية لتعليم الأطفال فكرة تقبل الآخر.

 مؤسسة بصيرة لرعاية ذوي الإعاقات البصرية

ويذكر أنه كانت قد كشفت مؤسسة بصيرة لرعاية ذوي الإعاقات البصرية، إن إحدى طالبتها وهي الطالبة جويرية سليمان والتي فقدت بصرها وهي طفلة صغيرة حققت إنجازا دراسيا عالميا جديدا غير مسبوق، لتصبح أول فتاة كفيفة مصرية تحصل بطريقة الدمج الكامل على إحدى الشهادات الدراسية العالمية رفيعة المستوى وبتفوق، وهي شهادة البكالوريا الدولية الـIB.

ويعتبر نظام البكالوريا الدولية IB من أشهر الأنظمة الدراسية على مستوى العالم، وهي اختصار لـInternational Baccalaureate، ويتيح النظام فرص للقبول في عدد ضخم من الجامعات الدولية المرموقة والأعلى تصنيفا في كل أنحاء العالم، وتتم الدراسة فيه بآليات الدمج الكامل لكل الطلاب داخل فصل دراسي واحد يضم الجميع وبمناهج واحدة للجميع دون أدنى تفريق بينهم، وذات الامتحانات في جميع المواد علمية وأدبية، ولا يتغير فيه إلا الوسيلة، وهي تحويله إلى بريل أو ناطق على الكمبيوتر.

 اكتساب مهارات متنوعة

والبرنامج يحظى باعتراف وقبول دولي واسع فهو منتشر في 150 دولة مختلفة في أنحاء العالم، ويعمل النظام على تنمية شخصية الطالب بدعم استقلاليته في التعلم، كما تمكنه من اكتساب مهارات متنوعة مثل القدرة على التفكير والتحليل والبحث والتواصل والقدرات الإبداعية، كل ذلك مع محافظته على مبادئه وقيمه.

التحصيل الدراسي

وأشارت بصيرة، في بيان لها أمس، إلى أن إنجاز جويرية الدراسي العظيم رغم أنه حالة فردية إلا أنه دليل قاطع جديد على حقيقة مؤكدة، وهي أن الإعاقة البصرية لا تؤثر على التحصيل الدراسي، مؤكدة أن النبوغ والتفوق إذا تم رعايتهما يمكن أن يثمرا بصرف النظر عن وجود إعاقة بصرية من عدمها.

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جويرية سليمان أول طالبة كفيفة مصرية تحصل على شهادة البكالوريا الدولية
الجريدة الورقية