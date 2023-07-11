أمريكا.. ترامب يدعو لتأجيل محاكمته في قضية الاحتفاظ بوثائق سرية

طلب محامو الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، من القاضى المشرف على قضية تتعلق بالاحتفاظ بوثائق سرية بعد تركه منصبه، تأجيل المحاكمة الجنائية في القضية وإلغاء الموعد المقرر لها.

وكان ممثلو الادعاء طلبوا بالفعل من القاضية أيلين كانون تأجيل نظر القضية إلى 11 ديسمبر من الموعد المبدئي المقرر في 14 أغسطس لإعطاء كل من الادعاء والدفاع مزيدا من الوقت للاستعداد.

ورغم ذلك، قال محامو ترامب في طلب قدموه في وقت متأخر مساء أمس الاثنين إن موعد ديسمبر لا يمنحهم الوقت المعقول للاستعداد، ووصفوا الجدول الزمني الذي طلبته الحكومة بأنه "غير واقعي".

وأضاف المحامون "يتعين على المحكمة بالتالي سحب الأمر الحالي الذي يحدد وقت المحاكمة وتأجيل أي دراسة لموعد جديد للمحاكمة".

ولم ترد وزارة العدل الأمريكية على طلب للتعليق.

الانتخابات الرئاسية في أمريكا

ودفع ترامب، الأوفر حظا لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة لعام 2024، ببراءته في 13 يونيو أمام محكمة فيدرالية في ميامي من اتهامات بالاحتفاظ غير القانوني بوثائق أمن قومي سرية عندما ترك المنصب في عام 2021 والكذب على المسؤولين الذين سعوا لاستعادتها.

وقال محامو ترامب في الطلب إن إجراء المحاكمة في ديسمبر غير ممكن في ضوء متطلبات حملة ترامب الانتخابية وكذلك الكم الكبير من الأدلة التي يحتمل أن يحتاجوا لمراجعتها والقضايا الأخرى التي يواجهها.

وستجري قضية الوثائق وفقا لمجموعة صارمة من القواعد المنصوص عليها في قانون إجراءات المعلومات السرية والذي يهدف إلى حماية الأدلة السرية وتقنين الكشف عنها.

ودفع ناوتا ببراءته أيضا الأسبوع الماضي أمام محكمة اتحادية في ميامي من تهمة مساعدة ترامب في إخفاء وثائق سرية للغاية أخذت عندما غادر البيت الأبيض.

وفي سياق آخر، انتقد نائب الرئيس الأمريكي السابق المرشح الحالي لانتزاع بطاقة الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة المقبلة مايك بنس، الرئيس السابق منافسه على بطاقة الحزب دونالد ترامب، بسبب تصريحات للأخير أكد فيها أنه يمكنه أن ينهي الحرب في أوكرانيا في غضون 24 ساعة.

وأوضح بنس أن "القيام بما يقوله ترامب سيعني الاستسلام للرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وعندما سئل بنس على قناة "فوكس نيوز" الإخبارية، عن الكيفية التي يعتقد بها أن الحرب في أوكرانيا ستطوى، قال إنه يعتقد أن "الأمر ينتهي بإعطاء الأوكرانيين ما يحتاجون إليه للفوز".

لكن "الطريقة الوحيدة لإنهاء هذه الحرب في يوم واحد، هي إذا أعطيت بوتين ما يريد"، وفق بنس.

وحذر بنس، الذي انتقد ترامب في السابق على الإشادة ببوتين، من أن الرئيس الروسي قد ينتقل على الأرجح إلى الدول المجاورة إذا تمكن من تجاوز أوكرانيا، في إشارة إلى ليتوانيا أو إستونيا أو لاتفيا.

وقال: "ستكون تلك دولا يتعين علينا إرسال قواتنا المسلحة إليها للقتال بموجب معاهدة الناتو، لذا أعتقد أنه من مصلحة الولايات المتحدة أن نقدم للأوكرانيين ما يحتاجون إليه، لمساعدتهم في صد القوات الروسية هناك".

المرشح الرئاسي أضاف أيضا أن ذلك "سيعد الطريقة الأكثر فاعلية لإرسال رسالة إلى بكين، مفادها أن الولايات المتحدة والغرب لن يتسامحا مع عدوان عسكري من قبل روسيا أو من الصين، لإعادة رسم الخطوط الدولية بالقوة".

وكان ترامب زعم مرارا وتكرارا، منذ بدأت روسيا عملياتها العسكرية ضد أوكرانيا في فبراير 2022، أنه سيكون قادرا على إنهاء الصراع في غضون يوم واحد، رغم أنه لم يوضح كيف سيفعل ذلك.

كما قال الرئيس السابق إنه "لا ينبغي للولايات المتحدة أن تلعب دورا مهما في إرسال مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا لمحاربة القوات الروسية".

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