أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 11 يوليو 2023 والقنوات الناقلة

يهتم الكثير بالبحث عن جدول مباريات اليوم الثلاثاء 11 يوليو 2023، وتشمل مباريات مهمة في دورة الألعاب العربية والدوري المصري وغيرها.

ستُلعب مباريات مباريات في الدوري المصري، وفي نصف نهائي دورة الألعاب العربية المُقامة في الجزائر.

ويلتقي منتخب الجزائر مع نظيره السعودي، في حين يواجه المنتخب السوري نظيره السوداني.

وبالدوري المصري، يلتقي سموحة وإنبي في مباراة هامة للنادي السكندري من أجل تفادي الهبوط للدرجة الثانية.

مباريات اليوم في الدوري المصري

سموحة × إنبي (20:30 مصر والسعودية) - OnTime Sports HD 1

مباريات اليوم في دورة الألعاب العربية

الجزائر × السعودية (19:30 مصر والسعودية) - الرياضية السعودية

سوريا × السودان (23:00 مصر والسعودية) - الرياضية السعودية

الإسماعيلي يحسم البقاء

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلى فوزا ثمينا على نظيره فريق الداخلية بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الإثنين علي استاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة ال 33 من الدوري المصري.

وسجل هدف الفوز الوحيد لنادي الإسماعيلي ياو أنور في الدقيقة الثامنة من بداية أحداث الشوط الأول من المباراة.

وبهذا الفوز حسم الإسماعيلي البقاء في الدوري الممتاز، حيث يحتل الفريق الكروي بالنادي المركز العاشر بجدول ترتيب المسابقة برصيد 37 نقطة.

على الجانب الآخر يدخل نادي الداخلية في صراع الهبوط بعدما تعقدت الأمور على الفريق حيث يتواجد في المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة بفارق نقطة واحدة عن غزل المحلة وأسوان.

