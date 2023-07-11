الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

شقيقة زعيم كوريا الشمالية تحذر واشنطن.. سنسقط طائرات أمريكا

زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية

حذرت عضو اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري الشمالي، كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم، كيم جونغ أون، الولايات المتحدة من تكرار انتهاك أجواء كوريا الشمالية من قبل الطيران الأمريكي.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية لكوريا الشمالية عن كيم يو جونغ قولها، إنه "في حال تكرار الانتهاك فسيكون ذلك أمرا خطيرا للعسكريين الأمريكيين".

وأكدت أن الجيش الكوري الشمالي مستعد لاتخاذ إجراءات، ردا على "استفزازات" الولايات المتحدة.

وأشارت كيم يو جونغ إلى أن طائرة استطلاعية أمريكية انتهكت الأجواء فوق المنطقة الاقتصادية الخالصة لكوريا الشمالية في بحر اليابان 8 مرات يوم الاثنين 10 يوليو.

وفي وقت سابق، حذرت خارجية كوريا الشمالية الولايات المتحدة من أن جيش البلاد سيسقط الطائرات الاستطلاعية الأمريكية في المنطقة.



 

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