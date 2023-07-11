كيفية التكفير عن ذنوب الخلوات واجتنابها

الرجوع الى الله من صفات المتقين والتكفير عن ذنوب الخلوات وغيرها يكون بالتوبة النصوح المستجمعة لشروطها من الإقلاع عن الذنب، والعزم على عدم معاودته، والندم على فعله، فإذا عدت للذنب فعد وتب، ولا تمل التوبة مهما تكرر منك الذنب، حتى يمنَّ الله عليك بتوبة نصوح لا تواقع بعدها مثل هذه الذنوب، ومما يعينك على التوبة من تلك الذنوب استحضار اطلاع الله عليك، وإحاطته بك، وأنه لا يخفى عليه شيء من أمرك، وأن سرك عنده علانية، وغيبك عنده شهادة، وكذا إدمان الفكرة في القيامة، وما فيها من الأهوال العظام والخطوب الجسام، والفكرة في الجنة، وما أعد الله لأهلها من النعيم، والنار وما فيها من العذاب الأليم، وإدمان الدعاء بالتثبيت، ولزوم ذكر الله تعالى، ومراقبته سبحانه، وصحبة الصالحين، وكثرة القراءة عن آثار المعاصي، وأن كل شر يصيب العبد فبسببها، كل هذا يعينك إن شاء الله على التخلص من تلك الذنوب، نسأل الله أن يتوب علينا وعليك توبة نصوحا.

وقال العراقي في طرح التثريب: وفي الصحيحين عن ابن عباس -رضي الله عنهما- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات، ثم بيّن ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عز وجل عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات، إلى سبعمائة ضعف، إلى أضعاف كثيرة.

رغب نوح قومه في التوبة من الشرك ومن الإعراض عن رسالة السماء وشرائع الرحمن, والمسارعة إلى الاستغفار بتوضيح ثمرات الاستغفار العاجلة والآجلة , والتي منها نزول الخير والبركات من السماء والبركة في النسل والذرية والأموال والثمار والزروع والتجارات ثم حسن المآل في الآخرة بدخول الجنة .

وبدأ ببيان أن الله تعالى غفار لعباده يقبل توبتهم إن صدقت مهما كانت ذنوبهم. قال تعالى: {فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا (10) يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا (11) وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا (12) }.

