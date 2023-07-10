الثلاثاء 11 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

"رسالة الإمام" يحصد جائزة قومي حقوق الإنسان للتميز الدرامي 2023

مسلسل رسالة الإمام
مسلسل رسالة الإمام

كرم المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، خلال حفل توزيع جوائز الإنتاج الدرامي المتميز الذي يقيمه المجلس  بالمتحف القومي للحضارة بالفسطاط، مسلسل رسالة الإمام بطولة الفنان خالد النبوي، والذي عرض في الموسم الرمضاني لعام 2023.

“رسالة الإمام” لخالد النبوي يحصد جائزة الإنتاج الدرامي المتميز من القومي لحقوق الإنسان

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مسلسل رسالة الإمام| مواعيد وقنوات عرض الحلقة الـ 15 والأخيرة

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مسلسل رسالة الإمام| مواعيد وقنوات العرض

وتسلم جوائز المسلسل، أحمد علي الشهابي، ممثلا عن شركة ميديا هب سعدي جوهر، والمخرج الليث حجو، الفنانة سلمي أبو ضيف، السيناريست محمد هشام عبية، الفنان جمال عبد الناصر، الفنان حمزة العيلي.


وانطلقت منذ قليل، اليوم الاثنين، احتفالية المجلس القومي لحقوق الإنسان؛ لتوزيع جوائز الإنتاج الدرامي المتميز في مجال حقوق الإنسان وعرض على الشاشات في الموسم الرمضاني لعام 2023، وذلك بالمتحف المصري للحضارة بمدينة الفسطاط.

 

وضم الاحتفال عدد كبير من الفنانين والإعلاميين، جاء على رأسهم الفنانة سميرة أحمد، والفنان السوري جمال سليمان، والفنانة حنان سليمان، والفنانة عايدة رياض والفنان جمال عبد الناصر، والناقدة علا الشافعي، فضلا عن الإعلامي معتز الدمرداش.

 

كما شارك أيضًا عدد من النجوم الشباب منهم الفنان محمد دياب والفنانة سلمى أبو ضيف، إضافة إلى عدد من الشخصيات العامة على رأسهم السفير محمد عرابي، وزير الخارجية الأسبق، والسفير فهمي فايد، والمستشار محمد شيرين فهمي.

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مسلسل رسالة الإمام| مواعيد وقنوات عرض الحلقة الـ 15 والأخيرة

مسلسل رسالة الإمام| مواعيد وقنوات العرض

مسلسل رسالة الإمام| مواعيد وقنوات العرض

مسلسل رسالة الإمام| مواعيد وقنوات العرض

مسلسل رسالة الإمام| مواعيد وقنوات العرض

مسلسل رسالة الإمام| مواعيد وقنوات العرض
الجريدة الورقية