"رسالة الإمام" يحصد جائزة قومي حقوق الإنسان للتميز الدرامي 2023

كرم المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، خلال حفل توزيع جوائز الإنتاج الدرامي المتميز الذي يقيمه المجلس بالمتحف القومي للحضارة بالفسطاط، مسلسل رسالة الإمام بطولة الفنان خالد النبوي، والذي عرض في الموسم الرمضاني لعام 2023.

“رسالة الإمام” لخالد النبوي يحصد جائزة الإنتاج الدرامي المتميز من القومي لحقوق الإنسان

وتسلم جوائز المسلسل، أحمد علي الشهابي، ممثلا عن شركة ميديا هب سعدي جوهر، والمخرج الليث حجو، الفنانة سلمي أبو ضيف، السيناريست محمد هشام عبية، الفنان جمال عبد الناصر، الفنان حمزة العيلي.



وانطلقت منذ قليل، اليوم الاثنين، احتفالية المجلس القومي لحقوق الإنسان؛ لتوزيع جوائز الإنتاج الدرامي المتميز في مجال حقوق الإنسان وعرض على الشاشات في الموسم الرمضاني لعام 2023، وذلك بالمتحف المصري للحضارة بمدينة الفسطاط.

وضم الاحتفال عدد كبير من الفنانين والإعلاميين، جاء على رأسهم الفنانة سميرة أحمد، والفنان السوري جمال سليمان، والفنانة حنان سليمان، والفنانة عايدة رياض والفنان جمال عبد الناصر، والناقدة علا الشافعي، فضلا عن الإعلامي معتز الدمرداش.

كما شارك أيضًا عدد من النجوم الشباب منهم الفنان محمد دياب والفنانة سلمى أبو ضيف، إضافة إلى عدد من الشخصيات العامة على رأسهم السفير محمد عرابي، وزير الخارجية الأسبق، والسفير فهمي فايد، والمستشار محمد شيرين فهمي.