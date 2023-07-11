المنيا: ضبط تاجر مواشي بحوزته بقرة مذبوحة بعد موتها بملوي

اعلن الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، اليوم الأثنين ، ان المديرية تواصل تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمخابز البلدية ، بهدف احكام الرقابة على السلع والمواد الغذائية ، والمنتجات المعروضة للمواطنين.

والقضاء على كافة المخالفات ، من خلال تطبيق الإجراءات القانونية وردع المخالفين، حيث شنت إدارة تموين مركز ومدينة ملوى جنوب المنيا ، حملة بالإشتراك مع مباحث التموين، بقيادة محمود فوزى مدير الإدارة ومفتشي الإدارة.

وأسفرت الحملة عن ضبط بقرة مذبوحة بعد موتها، وتظهر عليها علامات التلف وتنبعث منها رائحة كريهة وتزن 450 كيلو، وتم التحفظ على المنضبوطات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف.