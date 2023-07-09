كارفور تفتتح أولى فروعها في الساحل الشمالي

أعلنت كارفور، التي تملكها وتديرها شركة "ماجد الفطيم" في مصر، ومجموعة ايه كابيتال المنقسمة من مجموعة عامر القابضة «عامر جروب»، عن افتتاح أول فرع للسلاسل التجارية "كارفور" بالساحل الشمالي في مشروعها بورتو مارينا والذي يتميز بموقع استراتيجي وحيوي بقلب الساحل الشمالي، وتحديداً في الكيلو 110 على طريق الإسكندرية-مرسى مطروح. حيث يعكس افتتاح الفرع التزام كارفور ومجموعة ايه كابيتال بتقديم عروض وخدمات متميزة لكل من مقيمي وزوار الساحل الشمالي.

يوفر الفرع الجديد لـ "كارفور" تجربة تسوق متميزة ويجمع بين الموقع الاستراتيجي والتقنيات الحديثة، حيث يقع الفرع الجديد على ممشى بورتو مارينا بالقرب من الفندق والأبراج السكنية وأماكن الترفيه والتسوق لخدمة جميع عملاء الساحل الشمالي من قاطني بورتو مارينا، أو نزلاء الفندق، أو القادمين من الخارج، ما يجعله وجهة تسوق رئيسية. كما يقدم الفرع الجديد التقنيات الحديثة، بما في ذلك الشاشات الحديثة لعرض المنتجات واستخدام نظام الدفع الذاتي.

قال فيليب بيجييون، المدير الإقليمي لشركة "ماجد الفطيم للتجزئة" في مصر:"نحن سعداء بافتتاح أول فرع لكارفور في بورتو مارينا بالساحل الشمالي بالشراكة مع مجموعة ايه كابيتال. ويأتي هذا الافتتاح تأكيداً على التزامنا بتقديم تجربة تسوق متميزة وخدمة متكاملة لعملائنا، حيث نهدف من خلال افتتاح الفرع الجديد إلى الوصول لعملائنا في أحد أكثر المناطق حيوية وخاصة في فصل الصيف. كما تؤكد الشراكة على التزامنا بتقديم قيمة مضافة واستثنائية من خلال توفير أساليب جديدة ومبتكرة لتحقيق تجربة تسوق إيجابية وفريدة تناسب جميع عملائنا."

وفي نفس السياق، صرحت نانسي ثروت، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة ايه كابيتال المالكة لمشروع بورتو مارينا أن افتتاح أول سلسلة لكارفور بمشروع بورتو مارينا يعكس التزام مجموعة ايه كابيتال بعقد شراكات استراتيجية مع الشركات الرائدة في مختلف القطاعات، خاصة العلامات التجارية الرائدة في مصر. يعد افتتاح فرع كارفور الجديد خطوة هامة تعمل على توفير المزيد من الخدمات المتكاملة بالمشروع خاصة في ضوء توالي الافتتاحات وزيادة عدد العملاء والمترددين على المشروع كونه واحداً من أفضل الوجهات الساحلية بالمنطقة التي تتوفر بها مختلف الخدمات الترفيهية بهدف توفير حياة مستقرة وآمنة تتيح الاستمتاع بالإجازات. ولفتت ثروت إلى تقارب استراتيجية كارفور مع رؤية المجموعة في إنشاء المجتمعات السكنية والمدن التي تتوافر بها جميع الخدمات والأنشطة المتنوعة والمتكاملة والتي باتت تمتد لكافة مناحي الحياة تقريباً.