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الإثنين 10 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

ثقافة المنيا تناقش كتاب " الفأر الحكيم "

ثقافة المنيا
ثقافة المنيا

 تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة ، برئاسة  عمرو البسيوني، فى تقديم العديد من الأنشطة الثقافية والفنية،،  بفرع ثقافة المنيا برئاسة  دكتور رانيا عليوة، التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافى ، برئاسة ضياء مكاوى .

حيث قدم بيت ثقافة جاهين بمدينة المنيا ، مناقشة كتاب بعنوان "الفأر الحكيم"  من تأليف راجى عنايت ناقشته  هيام عبد المبدئ صبرى ، وقالت إن الكتاب يدور حول ، كان هناك فأر صغير يعيش مع امه وأبيه في جحر صغير فى الغابة، وهذا الفأر يريد أن يخرج من هذا الجحر، ويرى العالم الخارجى ويتجول ف الغابة.

فلما عاد والده من العمل أخذه جوله فى الغابة ، وحذره من الحيوانات والوحوش التى فى الغابة،  فحذره من القط فإنه عدو الفأر ، وكذلك الثعبان وابن عرس اى إلعرسة  بكسر العين ، ومرت الأيام ويكبر الفأر الصغير ، ويخرج الى صيادين الغابة،  وهو فى أشد الحذر فحيوان السمور ، يتربص به فيقع في الشبكة،  ولا يستطيع ان يتخلص منها ، وجاء ابن عرس مندفع لكى يفترس الفأر، وكذلك البومة  تتربص بالفأر ففر هاربا منهم نحو حيوان السمور ، وقال له أستطيع أن أخلصك  وأقرض حبال الشبكة.

 على أن تحميني من البومه وابن عرس ، فقال له أتعهد بذلك وبالفعل خلص الفأر حيوان السمور من الشبكة،  وفر الفأر إلى جحره ونادى عليه السمور ، وقال له ألم اعطيك كلمة الامان،  فقال له الفار صداقتنا كانت لظرف طارئ ، وخطر شديد ،أما الآن فقد زال الخطر العداوة بين جنسينا طبع أصيل.

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