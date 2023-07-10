ثقافة المنيا تناقش كتاب " الفأر الحكيم "

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة ، برئاسة عمرو البسيوني، فى تقديم العديد من الأنشطة الثقافية والفنية،، بفرع ثقافة المنيا برئاسة دكتور رانيا عليوة، التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافى ، برئاسة ضياء مكاوى .

حيث قدم بيت ثقافة جاهين بمدينة المنيا ، مناقشة كتاب بعنوان "الفأر الحكيم" من تأليف راجى عنايت ناقشته هيام عبد المبدئ صبرى ، وقالت إن الكتاب يدور حول ، كان هناك فأر صغير يعيش مع امه وأبيه في جحر صغير فى الغابة، وهذا الفأر يريد أن يخرج من هذا الجحر، ويرى العالم الخارجى ويتجول ف الغابة.

فلما عاد والده من العمل أخذه جوله فى الغابة ، وحذره من الحيوانات والوحوش التى فى الغابة، فحذره من القط فإنه عدو الفأر ، وكذلك الثعبان وابن عرس اى إلعرسة بكسر العين ، ومرت الأيام ويكبر الفأر الصغير ، ويخرج الى صيادين الغابة، وهو فى أشد الحذر فحيوان السمور ، يتربص به فيقع في الشبكة، ولا يستطيع ان يتخلص منها ، وجاء ابن عرس مندفع لكى يفترس الفأر، وكذلك البومة تتربص بالفأر ففر هاربا منهم نحو حيوان السمور ، وقال له أستطيع أن أخلصك وأقرض حبال الشبكة.

على أن تحميني من البومه وابن عرس ، فقال له أتعهد بذلك وبالفعل خلص الفأر حيوان السمور من الشبكة، وفر الفأر إلى جحره ونادى عليه السمور ، وقال له ألم اعطيك كلمة الامان، فقال له الفار صداقتنا كانت لظرف طارئ ، وخطر شديد ،أما الآن فقد زال الخطر العداوة بين جنسينا طبع أصيل.