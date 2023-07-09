طريقة عمل كيكة القهوة بالبندق لضيافة المناسبات

تعتبر كيكة القهوة بالبندق من أطيب وصفات حلويات القهوة وتعد من المكونات التي تضيف للحلويات مذاقا مذهلا ومختلفا، لذلك نقدم لكم طريقة تحضيرها بطعم القهوة والبندق.

كيكة القهوة بالبندق

مقادير كيكة القهوة بالبندق

- لتحضير التغليفة :

الشوكولا السوداء : 200 غم (مقطعة)

كريمة : كوب (قليلة الدسم وساخنة)

- دقيق : كوب

- ملح : رشّة

- الزبدة : 3 ملاعق كبيرة

- سكر : 4 ملاعق كبيرة

- البيض : 4 حبات

- بندق : كوب (مجروش)

- الفانيليا : ملعقة صغيرة (سائلة)

- بيكنج بودر : 2 ملعقة كبيرة

- قهوة سريعة الذوبان : ملعقة كبيرة (مذوبة بماء ساخن)

طريقة التحضير

في وعاء للخلط، اخلطي الدقيق، والملح, والبيكنج باودر.

اخفقي الزبدة والسكر حتى تحصلي على مزيج كريمي, ثم أضيفي البيض واخفقي.

زيدي مزيج الدقيق تدريجياً على مزيج الزبدة مع التحريك.

أضيفي القهوة والفانيليا وقلبي ثم زيدي البندق المجروش وحركي جيداً.

ضعي مزيج الكيك في صينية الفرن المدهونة بالزيت ومرشوشة بالطحين، واخبزيها في الفرن المحمى مسبقاً على 180 درجة مئوية لمدة 35 دقيقة.

لتحضير التغليفة: ذوبي الشوكولاتة بالكريمة الساخنة واسكبيها على وجه الكيك.