جهود مكثفة لكشف العثور على جثة طفل مجهول الهوية متفحمة بالشرقية

تكثف الأ جهزة الأمنية بالشرقية ، جهودها لكشف غموض العثور على جثة طفل مجهول الهوية متفحمة وملقاة وسط «أرض زراعية» بدائرة مركز شرطة بلبيس.

جهود مكثفة لكشف العثور علي جثة طفل مجهول الهوية متفحمة بالشرقية

كما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا بورود بلاغ بالعثور على جثة طفل في حالة تفحم في أرض زراعية بدائرة مركز شرطة بلبيس.

بانتقال قوة أمنية إلى محل الواقعة وبالفحص تبين العثور على جثة طفل يبلغ من العمر 12 عاما (مجهول الهوية) في حالة تفحم وتحلل تام ووجود شبهة جنائية.

جرى نقل بقايا الجثمان إلى ثلاجة مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة والتى قررت انتداب أحد الأطباء الشرعيين لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها وطلبت تحريات المباحث والاستعلام عن سجلات بلاغات الأطفال المتغيبين خلال الفترة الأخيرة في نفس الفئة العمرية.