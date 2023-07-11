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الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

جهود مكثفة لكشف العثور على جثة طفل مجهول الهوية متفحمة بالشرقية

بوابة الوفد الإلكترونية

تكثف الأ جهزة الأمنية  بالشرقية ، جهودها لكشف غموض العثور على جثة طفل مجهول الهوية متفحمة وملقاة وسط «أرض زراعية» بدائرة مركز شرطة بلبيس.

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جهود أمنية لكشف ملابسات العثور على جثمان طفل بالشرقية

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كشف ملابسات العثور على جثة شخص في بني سويف

جهود مكثفة لكشف العثور علي جثة طفل مجهول الهوية متفحمة بالشرقية 

كما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا بورود بلاغ بالعثور على جثة طفل في حالة تفحم في أرض زراعية بدائرة مركز شرطة بلبيس.

بانتقال قوة أمنية إلى محل الواقعة وبالفحص تبين العثور على جثة طفل يبلغ من العمر 12 عاما (مجهول الهوية) في حالة تفحم وتحلل تام ووجود شبهة جنائية.

 جرى نقل بقايا الجثمان إلى ثلاجة مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة والتى قررت انتداب أحد الأطباء الشرعيين لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها وطلبت تحريات المباحث والاستعلام عن سجلات بلاغات الأطفال المتغيبين خلال الفترة الأخيرة في نفس الفئة العمرية.

الجريدة الورقية