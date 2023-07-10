كلام فى الهوا

الإثنين 10/يوليو/2023 - 09:40 م 7/10/2023 9:40:42 PM

يحكم العمل داخل الاتحادات الرياضية سواء الدولية أو الأهلية عدد من المبادئ، ولعل من أهمها مبدأ الديمقراطية، هذا المبدأ الذى يعمل على توزيع العمل داخل الاتحاد على ثلاث هيئات، تشريعية وتنفيذية وقضائية. تمثل الهيئة الأولى الجمعية العمومية وهى أعلى سلطة داخل الاتحاد وتختص بإصدار اللائحة الأساسية للاتحاد وأيضًا اختيار مجلس إدارته وسحب الثقة منه، والثانية مجلس الإدارة الذى يدير النشاط طبقًا للائحة ويشكل لجان الاتحاد المختلفة ويعتمد قراراتها. والثالثة هى السلطة القضائية وتتكون من عدد من اللجان التى تقضى كافة المنازعات بين عناصر اللعبة ومجلس إدارتها. لذلك يكون قرار هذه اللجان قرارات لا تقبل غير الطعن عليها أمام اللجان القضائية الاستئنافية داخل الإتحاد. وأعضاء هذه اللجان غير قابلين للعزل لأنهم مختارون من الجمعية العمومية، فى مقابل ذلك يمنع أعضاء الإتحاد وعناصره من اللجوء إلى القضاء العادى فى المنازعات الرياضية. إذن من أين تأتى المشاكل!! كما نقرأها ونسمع عنها!! تأتى هذه المشاكل عندما تحاول كل سلطة التدخل فى عمل السلطة الأخرى، أوعندما يضغط أحد الأندية بواسطة جماهيره على عمل الاتحاد.. لعدم حصول صاحب حق على حقه. وللأسف فى كثير من الأحيان تنجح.. بسبب ضعف القائمين على أمور الاتحادات.

لم نقصد أحدا!!