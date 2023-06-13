تفاصيل سقوط 4 أشخاص في بالوعة صرف صحي بالخصوص|أسماء

تباشر جهات التحقيق في القليوبية ، حادث سقوط 4 اشخاص في بالوعة صرف صحي بالخصوص ، حيث تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية والجهات التنفيذية بالخصوص من انتشال جثث 4 أشخاص لقوا مصرعهم إثر سقوطهم في بالوعة صرف صحي خلف قسم الخصوص.

تفاصيل سقوط 4 اشخاص في بالوعة صرف صحي بالخصوص

وعلي إثر الحادث تم نقل الجثث لمستشفى ناصر العام بشبرا ، وتولت الجهات المعنية التحقيق وأمرت بطلب تحريات المباحث حول الواقعة والتصريح بدفن الجثث وتسليمها لذويها وطلب تقرير الطب الشرعي حول الواقعة.

كما تحرر محضر بالواقعة وكلفت أجهزة البحث الجنائي بفحص الواقعة حيث دلت التحريات بقيام عاملين من الضحايا تابعين لمقاول التطهير بالسقوط اثناء العمل وحاول اثنان من الأهالي إنقاذهما فسقطوا متأثرين بالغازات.

وكانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالقليوبية ، بلاغا من شرطة النجدة بوجود 4 حالات سقوط ببالوعة صر صحي بالخصوص أثناء أعمال التطهير ومصرع 4 اشخاص.

في الوقت ذاته ؛ انتقلت أجهزة المباحث ومجلس مدينة الخصوص وبالفحص تبين أن الواقعة حدثت في شارع الرشاح العمومي بجوار مسجد المصطفى خلف قسم الشرطة، حيث تبين سقوط 4 مواطنين ببيارة صرف صحى وتوفوا فى الحال بسبب الاختناق بغاز الميثان.

أسماء المتوفيين في حادث بالوعة الخصوص

وجري نقل الجثامين إلى مستشفى ناصر العام ، وقد خلف الحادث عن مصرع كلا؛ من وهم محمدين ح م وعلاء م عمال مقاول شركة مياه الشرب والصرف الصحى. وإبراهيم ع وصلاح خ مواطنين من القاطنين فى العمارة السكنية أمام البالوعة حيث كان العمال يقومون بتطهير البيارة وخلال العمل سقط الأول ثم الثاني وحاولا الثالث والرابع إنقاذهما فأصيبوا بالاختناق جميعا وجري نقل الجثث لمستشفى ناصر العام وتولت الجهات المعنية التحقيق وامرت بالتصريح بدفن الجثث عقب إنتهاء مناظرتها من الطب الشرعي وطلب تحريات المباحث حول الواقعة والاستماع شهود عيان الواقعة.

في واقعة اخري ؛في وقت سابق شهد الطريق الصحراوى فى منطقة الصف، بمحافظة الجيزة ، مصرع 15 شخصا في حادث تصادم تريلا وميكروباص أعلى الطريق الصحراوى وأصيب 2 آخرين إثر حادث تصادم تريلا وميكروباص، وتوالت النيابة التحقيق.