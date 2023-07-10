تامر أمين يكشف مفاجأة حول برومو تقديم الأهلي لـ إمام عاشور (فيديو)

قال الإعلامي تامر أمين، إن انضمام إمام عاشور، لاعب نادي ميتلاند الدنماركي الحالي للنادي الأهلي لا يتعارض مع مبادئ القلعة الحمراء، إذ أن المبادئ تقتضي تطبيق الصالح العام للنادي.

وأضاف تامر أمين خلال برنامجه "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء اليوم الإثنين، أن إمام عاشور يعد أحد أفضل لاعبي الوسط في مصر، وبالتالي انضمامه للأهلي مهم في ظل التنافسية الشرسة التي ستنطلق بداية من الموسم المقبل، موضحا أن النادي الأهلي يجهز بقوة لهذه الصفقة من خلال تقديمها بشكل مميز.

الأهلي يرغب في تهدئة بعض جماهيره الغاضبة من إمام عاشور

وأشار إلى أن الأهلي يرغب في تهدئة بعض جماهيره الغاضبة من إمام عاشور وتصرفاته خلال تواجده في صفوف نادي الزمالك، والتي أساء خلالها لرموز النادي الأهلي، وعلى رأسهم الرئيس الأسبق للنادي صالح سليم.

وأكد تامر أمين أنه وفقا لمعلومات لديه أن برومو تقديم إمام عاشور سيكون مفاجأة لجماهير النادي الأهلي، إذ سيظهر فيه تقدير كبير واحترام قوي لأسطورة الأهلي الراحل صالح سليم.

وأكدت صحيفة «tipsbladet» الدنماركية، أن إمام عاشور لا يستطيع التأقلم مع طريقة لعب فريق ميتلاند منذ انضمامه في يناير الماضى، خاصة أنه غير قادر على التعامل مع طريقة لعب 4 -.- 2 التي يشارك بها الجهاز الفنى للفريق بالاضافة العديد من الصعوبات التي يواجهها إمام عاشور مع ميتلاند، أبرزها اللغة، حيث انه يتحدث العربية فقط ولا يجيد أي لغة أخرى.

وتابعت الصحيفة، أن إمام عاشور موجود في الأهلي المصري، بعدما كان وبعد وصوله إلى مصر ضمن برنامج العلاج للإصابة، وطالب بالبقاء والبحث عن مشروع آخر في الدوري المصري، ما جعله يوافق على الانتقال إلى الأهلي.

وأشارت الصحيفة إلى أن وجود إمام عاشور في مصر، من أجل تلقي العلاج اللازم على يد طبيب منتخب مصر، سهل عملية مفاوضات انتقال إمام عاشور بين اللاعب والأهلي، الذي كان يبحث عن بديل مناسب لحمدي فتحي بعد رحيله إلى الوكرة القطري، قبل أن يحصل على موافقة لاعب الزمالك السابق، مؤكدة أن إدارة نادى ميتيلاند الدنماركى إذا قررت التخلى عن إمام عاشور فأنهم لن يتنازلوا عن الحصول على مبلغ أكبر من القيمة التي ضمه بها من الزمالك في يناير الماضي.

وتابعت الصحيفة،. إمام عاشور انضم للنادي من الزمالك، والآن يبدو أنه يقترب من الانتقال إلى المنافس الأهلي، وأيضا حتى ناديه السابق أيضا كان يجب أن يكون مرتبطا بالعودة إليه«، فيما نشر الصحفي الأفريقي إبنيزر مايكل ديفيرسون، المتخصص في الانتقالات الأفريقية، خلال حسابه بموقع تويتر تغريدة كتب فيها، «إمام عاشور للأهلي انتهت، مرحبًا بكم في النادي الذي سيحقق كل أحلامك«.