نادي الجندي تتصدر التريند.. ما سر رشاقتها وإطلالتها الشبابية؟

نادية الجندي.. تصدرت الفنانة نادية الجندي محركات بحث موقع جوجل، بعد نشر صورًا لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، مدونة: "بشكر جمهوري الحبيب على دعمكم الدائم ليا، وبشكركم على محبتكم وعلى التعليقات الإيجابية الجميلة اللي أسعدتني وسعيدةبالتريندات، و ردود الأفعال على المواقع والسوشيال ميديا".



وبعد قيام الفنانة نادية الجندي بمشاركة صورها، تساءل عدد كبير من محبيها ومتابعيها عن سر وسبب رشاقتها وإطلالتها الشبابية.

التصالح مع النفس

وكانت الفنانة نادية الجندي أفصحت خلال إحدى لقاءاتها عن سر رشاقتها واحتفاظها بملامحها الشبابية رغم تقدم العمر بها، قائلة:" سررشاقتي الصدق فأنا إنسانة متصالحة مع نفسي".

واستطردت نادية الجندي:" الرياضة وحدها لا تكفي ولكن الأهم الروح الحلوة، فصدق المشاعر يظهر كثيرًا على الشكل والملامح أصغر كثيرًامن الطبيعي، ويظهر بشكل كبير في تصرفات الإنسان الروح الحلوة”.

وعن طاقتها الإيجابية، أكدت نادية الجندي أن حب الجمهور لها يجعلها تتصرف بشكل لائق ويعطيها طاقة إيجابية كبيرة.



ويُذكر أن آخر أعمال الفنانة نادية الجندي مسلسل "سكر زيادة"، الذي عُرض في رمضان 2020، وكان المسلسل بطولة كل من نبيلة عبيد،سميحة أيوب، هالة فاخر، مي الغيطي، طارق عبد العزيز، من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان.



وظهرت الجندي خلال السينما من خلال فيلم جميلة بعام 1959، ثم تتابعت مشاركتها بأدوار أكبر في عدد من الأفلام مثل "الخائنة،صغيرة على الحب، مراتي مجنونة مجنونة".

وقدمت دور البطولة في العديد من الأفلام منها “الباطنية وكالة البلح، خمسة باب، جبروت امرأة، شهد الملكة، الضائعة، الإرهاب، "مهمة فيتل أبيب، حكمت فهمي، امرأة هزت عرش مصر، اغتيال، 48 ساعة في إسرائيل".

وحصدت الفنانة نادية الجندى جائزة ملكة جمال الإسكندرية التي نظمتها مجلة الجيل، وعمرها لا يتجاوز الخمسة عشر عامًا.