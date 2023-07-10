برنسة عبد الغني تتهم عمرو محمود ياسين بإدعاءات كاذبة وصورة تكشف الحقيقة (شاهد)

اتهمت الكومبارس برنسة عبد الغني الفنان والمؤلف عمرو محمود ياسين بضياع ملخص قصة حياتها الذي كتبته بنفسها، ثم أعطته له لكي يُكمل عليه بأسلوبه الخاص ويحوله إلى سيناريو عمل فني ولكنه أخبرها بضياعه، وجاء ذلك خلال لقائها التليفزيوني مع الإعلامية إنجي هشام ببرنامج "المنسي" المُذاع عبر قناة "هي" الفضائية.

كواليس أزمة برنسة عبد الغني مع عمرو محمود ياسين

روت برنسة عبد الغني كواليس أزمتها مع عمرو محمود ياسين قائلة: "اديت قبل كده لأستاذ عمرو محمود ياسين ملخص قصة حياتي وضيعها، كتبتله القصة كام صحفة على أساس هو يكمل عليها أنا كاتبة ملخص، وقابلته في مسلسل، وللأسف ضاعت منه"، الأمر الذي كذبه عمرو ياسين خلال منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي الأشهر "فيس بوك"، مُرفقًا بصورة الملخص.

أزمة برنسة عبد الغني مع عمرو محمود ياسين

عمرو محمود ياسمين يُكذب اتهامات برنسة عبد الغني: الملخص بتاعك في الحفظ والصون

خرج عمرو محمود ياسين عن صمته لينفي تصريحات برنسة عبد الغني قائلًا: "النهاردة لقيت الخبر ده : برنسة عبدالغني: عمرو محمود ياسين خد ملخص حياتي عشان يتعمل مسلسل وضيعه، يا أستاذة برنسة تحياتي ليكي أولًا، ثانيا حضرتك كنتي قابلتيني وإحنا بنصور مسلسل "ونحب تاني ليه" على ما أتذكر و لقيتك من تلقاء نفسك جايبالي ملخص وقولتي لي اقراه عشان عايزة إني أعمله مسلسل وقتها كنا لسه بنصور وما قدرتش اقراه وقتها".

أزمة برنسة عبد الغني مع عمرو محمود ياسين

وأضاف عمرو محمود ياسين: "قريته بعد كده لما اتصلتي بيا فكرتيني به بعد فترة طويلة .. وقتها أنا قريته وللأسف ملقتش فكرة مناسبة له، وحضرتك ما كلمتينيش تاني وأنا ما تصلتش برضه وده تقصير مني بعتذر عنه، لكن مش عارف جبتي منين حكاية إني أنا ضيعته؟؟ مش عارف جبتي الفكرة دي منين؟ الملخص بتاعك في الحفظ والصون زي ما هو وتقدري تاخديه وقت ماتحبي .. وربنا يكرمك".

أزمة برنسة عبد الغني مع عمرو محمود ياسين

برنسة عبد الغني ضحية الفقر

واحتلت برنسة عبد الغني أشهر كومبارس في السينما المصرية، حديث الجمهور خلال الساعات الأخيرة بعد تصريحاتها المثيرة عن المواقف الصعبة التي مرت بها بسبب قلة فرص العمل، مما أثار تعاطف الكثيرين معها، حيث كشفت لأول مرة كواليس فترة مرض والدتها والأزمة المادية التي مرت بها في ذلك الوقت مما دفعها لبيع كليتها من أجل الحصول على المال لتوفير العلاج لها.

وقالت برنسة عبد الغني: "بعت كليتي بـ10 آلاف جنيه عشان أعالج والدتي، وقتها كنت سبت الفن شوية ومترددتش للحظة .. لو كانوا طلبوا عينيا كنت أديتها، والدي أتوفى وأنا عندي سنتين واتربيت وسط خيلاني في الدرب الأحمر، وأمي محرمتنيش من حاجة وأنا صغيرة"، مُضيفة: "دخلت المدرسة لحد 2 إعدادي وطلعت عشان كنت بساعدها في المطبخ لأنها كانت شيف عند البهوات والبشوات".

برنسة عبد الغني

وأعربت برنسة عبد الغني عن حبها الشديد لوالدتها الراحلة قائلة: "اللى من غير أم حاله يغُم، أنا عايشة بدعاها والرزق اللي بيجيلي بدعاها، أنا حاطة صورتها في الصالة وأبقى بصلي وأبص لصورتها وأدعيلها واقرالها الفاتحة، واقولها ازيك يا أصيلة، أبص ألاقي تليفون وجاي لي رزق، حد يبعتلي فلوس، أمي كانت البركة والحنان والعطف وحسيت بالكبر والعجز لما ماتت في 1997".

وكشفت برنسة عبد الغني عن مدى اشتياقها لوالدتها بعد وفاتها، فيما تحدثت عن الذكريات التي تجمعهما وقالت: "كنت أقوم الصبح ألاقيها حاطة لي كباية الشاي بلبن وحاطة لي كيكة وبسكوت وسميطة من الفرن علشان أغير ريقي".

برنسة عبد الغني

وتطرقت برنسة عبد الغني خلال حوارها للحديث عن ظروف عملها مع الفنانين ومشاهير الوسط الفني مشيرة إلى أنها عملت مع بعض الفنانين كمساعدة منهم ميمي جمال والراحلة أحلام الجريتلي، وقالت: "بتصل بالمكاتب الفنية واسأل عن العمل، في ريجيسير بصعب عليه وبيشغلوني وفي لأ".