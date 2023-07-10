برنسة عبد الغني ضحية الفقر..حكاية أشهر كومبارس أجبرتها أمها على بيع كليتها بتراب الفلوس

احتلت برنسة عبد الغني أشهر كومبارس في السينما المصرية، حديث الجمهور خلال الساعات الأخيرة بعد تصريحاتها المثيرة عن المواقف الصعبة التي مرت بها بسبب قلة فرص العمل، مما أثار تعاطف الكثيرين معها، وجاء ذلك خلال حلولها ضيفة مع الإعلامية إنجي هشام، ببرنامج "المنسي" المُذاع عبر قناة "هي" الفضائية.

مرض والدة برنسة عبد الغني يجبرها على بيع كليتها

كشفت برنسة عبد الغني لأول مرة كواليس فترة مرض والدتها والأزمة المادية التي مرت بها في ذلك الوقت مما دفعها لبيع كليتها من أجل الحصول على المال لتوفير العلاج لها، حيث قالت: "بعت كليتي بـ10 آلاف جنيه عشان أعالج والدتي، وقتها كنت سبت الفن شوية ومترددتش للحظة".

برنسة عبد الغني

برنسة عبد الغني بعد وفاة والدتها: اللى من غير أم حاله يغُم حسيت بالكبر والعجز لما ماتت

وأضافت برنسة عبد الغني: "لو كانوا طلبوا عينيا كنت أديتها، والدي أتوفى وأنا عندي سنتين واتربيت وسط خيلاني في الدرب الأحمر، وأمي محرمتنيش من حاجة وأنا صغيرة"، مُضيفة: "دخلت المدرسة لحد 2 إعدادي وطلعت عشان كنت بساعدها في المطبخ لأنها كانت شيف عند البهوات والبشوات".

وأعربت برنسة عبد الغني عن حبها الشديد لوالدتها الراحلة قائلة: "اللى من غير أم حاله يغُم، أنا عايشة بدعاها والرزق اللي بيجيلي بدعاها، أنا حاطة صورتها في الصالة وأبقى بصلي وأبص لصورتها وأدعيلها واقرالها الفاتحة، واقولها ازيك يا أصيلة، أبص ألاقي تليفون وجاي لي رزق، حد يبعتلي فلوس، أمي كانت البركة والحنان والعطف وحسيت بالكبر والعجز لما ماتت في 1997".

برنسة عبد الغني

وكشفت برنسة عبد الغني عن مدى اشتياقها لوالدتها بعد وفاتها، فيما تحدثت عن الذكريات التي تجمعهما وقالت: "كنت أقوم الصبح ألاقيها حاطة لي كباية الشاي بلبن وحاطة لي كيكة وبسكوت وسميطة من الفرن علشان أغير ريقي".

برنسة عبد الغني عن فرص العمل في الوسط الفني: في ريجيسير بصعب عليه وبيشغلوني وفي لأ

وتطرقت برنسة عبد الغني خلال حوارها للحديث عن ظروف عملها مع الفنانين ومشاهير الوسط الفني مشيرة إلى أنها عملت مع بعض الفنانين كمساعدة منهم ميمي جمال والراحلة أحلام الجريتلي، وقالت: "بتصل بالمكاتب الفنية واسأل عن العمل، في ريجيسير بصعب عليه وبيشغلوني وفي لأ".

برنسة عبد الغني

وكشفت الكومبارس برنسة عبد الغني في تصريحات سابقة عن مهنتها الأصلية مشيرة إلى إنها كانت تعمل شيف شرقي وغربي، وسافرت معظم دول العالم مع أمراء وسفراء قبل أن تقع على ظهرها وتتجه إلى مهنة الكومبارس نظرًا لأن ليس لديها دخل ثابت تستطيع العيش منه.

من هي برنسة عبد الغني؟

برنسة عبدالغني أشهر كومبارس في السينما المصرية، اشتركت بالتمثيل في عدد من الأعمال الفنية، أبرزها: (مسلسل الخواجة عبدالقادر عام 2012، ومسلسل اللعبة عام 2020).