مشروع حدائق الفسطاط.. متى يخرج للنور؟

تتبنى الدولة المصرية خلال الفترة الحالية، أحد المشاريع الهامة من أجل تطوير القاهرة التاريخية، بجانب عدد من المشروعات الكبرى على كافة المستويات، ويتغير المشهد بشكل سريع في منطقة الفسطاط القديمة بالقاهرة.

مشروع حديقة تلال الفسطاط

ومشروع حديقة تلال الفسطاط أحد المشروعات التي تهتم بها الدولة المصرية وتعمل على تنفيذها بمنطقة الفسطاط بمصر القديمة، وإليكم أبرز المعلومات عن مشروع حديقة تلال الفسطاط:

تلال الفسطاط

ــ يمتد مشروع تلال الفسطاط على مساحة 500 فدان

ــ وتعد حدائق تلال الفسطاط الأكبر فى الشرق الأوسط.

ــ تضم منطقة الفسطاط مناطق أثرية وحدائق ومساجد وبحيرة ونهرا صناعيا.

ـ مشروع تلال الفسطاط بتكلفة 6 مليارات جنيه

أبرز الشوارع التي يطل عليها المشروع:

ــ شارع الفسطاط

ــ محور صلاح سالم.

ــ مسجد عمرو بن العاص.

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يجرى العمل في مشروع الفسطاط على تشكيل التلال الرئيسية بالمشروع مع إنشاء بوابة على طريق صلاح سالم، وإنشاء عدد 8 مناطق.

أولًا: المنطقة الثقافية بمشروع الفسطاط.

تقع المنطقة الثقافية مقابلة للبوابة الرسمية للدخول الرئيسى لمشروع حديقة تلال الفسطاط على طريق صلاح سالم.

المنطقة الثقافية، تضم محور رئيسى على متحف الحضارة، ويحيط بها مجموعة من الساحات التى تشمل أنشطة ثقافية ومطاعم.

تلال الفسطاط

ويوجد لحديقة تلال الفسطاط أكتر من 14 بوابة، بوابات رئيسية وأخرى فرعية، معظم المساحة التي يقام عليها الحديقة هي مناطق خضراء، وتمت مراعاة أن تكون المساحات الخضراء كبيرة مقارنة بمساحة المباني،

منطقة التلال بمشروع حديقة تلال الفسطاط تنقسم إلى ثلاثة تلال متباينة الارتفاعات تخلق بينها الممر المائى.

وتضم منطقة التلال، ومناطق جلوس وكوبرى مشاة وكافيتريا وشلال و"تلة الحفائر" ومسارات مشاة ومنطقة لعب أطفال ومناطق خضراء.

متى يتم الانتهاء من مشروع تلال الفسطاط؟

وبحسب ما أعلن صندوق التنمية الحضرية التابع لمجلس الوزراء، أن العمل بمشروع تلال الفسطاط يستمر على قدم وساق وبجهد كبير للانتهاء من المشروع سريعًا، إذ أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من المشروع مع نهاية ديسمبر 2023.