محافظ القاهرة: "العاصمة تفخر بتنوع مناطقها التراثية التي تمثل مختلف العصور التاريخية"

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بدعم منظومة السياحة، وتطوير المناطق التاريخية والتراثية والحفاظ عليها وتكاتف مؤسسات الدولة كافة لتنفيذ هذه الرؤية بما يمثله ذلك من ارتقاء بمستوى السياحة في ضوء رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أنه تم تطوير عددًا من المبانى التراثية الفريدة بحي مصر الجديدة وعلى رأسها قصر البارون، بشكل متكامل يعزز من الارتقاء بالمظهر الحضاري والهوية البصرية للحى.

جاء ذلك خلال كلمته بحفل ختام مهرجان أسبوع مصر الجديدة بمدينة غرناطة والذي أقيم تحت شعار "إشراقة جديدة لمصر الجديدة" بمناسبة الذكرى الـ 118 على إنشاء حى مصر الجديدة، بحضور أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار.

وقال محافظ القاهرة إن العاصمة تفخر بتنوع مناطقها التراثية التي تمثل مختلف العصور التاريخية، وتسعى لتجديدها وإعادة إحيائها في إطار النهضة الشاملة في الجمهورية الجديدة، مع اهتمام القيادة السياسية بأن تستعيد القاهرة مكانتها الجديرة بها بين عواصم العالم.

وثمن محافظ القاهرة جهود وزارة السياحة والآثار، والجهات العاملة كافة على عملية ترميم وتطوير المباني التراثية، مشيدًا بالدور البناء الذي تقوم به مؤسسة تراث هليوبوليس للخروج بالاحتفالية السنوية بهذا الشكل المميز.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الاحتفالية المتميزة وفعاليتها المتنوعة تمت تزامنًا مع العيد السنوى لمصر الجديدة الذى يوافق 23 مايو من كل عام، مما أكسبها زخمًا إضافيًا، خصوصًا مع ما يتميز به حي مصر الجديدة من عناصر معمارية فريدة.

وشهد الحفل تكريم وزير السياحة والآثار ومحافظ القاهرة لجهودهم فى تطوير والحفاظ على تراث مصر الجديدة.

جدير بالذكر أن اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، قد دعا جميع الجهات والأفراد بالإسراع فى المشاركة فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمشروعات جادة تنافس في جذب استثمارات جديدة للمحافظة، وتعمل علي ظهور العاصمة بالشكل اللائق لما تملكه المحافظة من كوادر وكفاءات.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المبادرة استطاعت تحقيق مكتسبات عدة يتمثل أهمها فى كونها أصبحت أحد أبرز جهود الدولة في توطين أهداف التنمية المستدامة، من خلال حث المواطنين على التفكير في حلول لمخاطر تغير المناخ، كما أن المبادرة حظيت بالإشادة في أكثر من محفل من جهات محلية ودولية، إذ اعتبرها الشركاء من أنجح المبادرات التي تم تقديمها في مؤتمر المناخ COP27 خصوصًا أنها قدمت حلول مصرية للمشكلات البيئية وأبرزها التعامل مع المخلفات، كما قدمت وسائل حل قابلة للتنفيذ للمشكلات كما جسدت المبادرة فكرة وأهمية المشاركة في مختلف الجهات سواء الحكومية فيما بينها أو الحكومية مع المجتمع المدني والقطاع الخاص لتوطين أهداف التنمية المستدامة.

وفي هذا السياق، نظمت محافظة القاهرة محاضرة تعريفية عن الدورة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية على منصة زووم لعدد ١٠٠ متدرب فى اتحاد الخليج العربي.

وتضمنت المحاضرة تعريف كامل بالمبادرة مع عرض تقديمي تضمن أفلام وثائقية توضح شروط وآليات الاشتراك بالمبادرة والتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة www.sgg.eg والذى بدأ من أول إبريل ويستمر حتى نهاية مايو الجارى.

كما نظمت محافظة القاهرة ندوات عدة بحى مصر القديمة ومقر جمعية الهلال الأحمر بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بحضور أكثر من ٥٠ جمعية أهلية للمشاركة فى المبادرة.