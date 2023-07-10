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الإثنين 10 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ميلان يٌعلن رحيل دانييل مالديني على سبيل الإعارة

دانييل مالديني
دانييل مالديني

أعلن  نادي ميلان  الإيطالي عبر حسابه الرسمي ، عن رحيل دانييل مالديني إلى صفوف إمبولي على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الصيفية.

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نشر  حساب ميلان الإيطالي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"  بيان صحفي بخصوص رحيل  دانييل مالديني قائلا:"بيان رسمي

 

أضاف:" يعلن اي سي ميلان انتقال دانييل مالديني إلى نادي إمبولي على سبيل الإعارة مع خيار الانتقال الدائم بالإضافة إلى بند إعادة الشراء".

 

أتم حديثة :" النادي يتمنى للاعب التوفيق في الموسم المقبل".

 

في سياق مٌتصل ، تسعي  إدارة الإتفاق خلال الفترة القادمة تقديم عرض مغري إلى ديفوك أوريجي  للحصول على خدمات اللاعب  خلال فترة الميركاتو الصيفي .

يرغب اللاعب بتجربة تحدي جديد مع الفريق  السعودي في ظل اعتماد الجهاز الفني لفريق  على الفرنسي جيرو خلال الموسم المنقضي.

ومن المقرر ان تقدم إدارة الإتفاق  عرض مغري إلى ديفوك أوريجي للحصول على خدمات اللاعب في الميركاتو الصيفي الجاري وفقًا لطلبات المدرب ستيفن جيراد .

ترتيب الميلان في الدوري الإيطالي 

وكان حصد الميلان المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 70 نقطة .

 

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