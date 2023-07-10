البورصة الكويتية تغلق تعاملاتها على ارتفاع

أغلقت البورصة الكويتية تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الاثنين، على ارتفاع مؤشرها العام بواقع 14.34 نقطة ليبلغ مستوى 7215.10 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.20 %.

بورصة الكويت

وتم تداول فى البورصة الكويتية نحو 215.2 مليون سهم عبر 11965 صفقة بقيمة 43.2 مليون دينار كويتي (نحو 140.5 مليون دولار أمريكي).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي فى البورصة الكويتية بنحو 20.11 نقطة ليبلغ مستوى 5557.52 نقطة بنسبة 0.36 % من خلال تداول 104.6 ملايين سهم عبر 4432 صفقة بقيمة 8.4 ملايين دينار (نحو 27.3 مليون دولار).

مؤشر بورصة قطر ينخفض 1.62 %

بورصة قطر

انخفض المؤشر العام لبورصة قطر خلال تعاملات، اليوم الاثنين، بواقع 166.80 نقطة، أي بنسبة 1.62 % ليصل إلى مستوى 10 آلاف و104.09 نقاط.

وتم خلال الجلسة تداول 134 مليونًا و35 ألفًا و984 سهمًا، بقيمة 432 مليونًا و891 ألفًا و859.048 ريالًا، نتيجة تنفيذ 16838 صفقة في جميع القطاعات، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

انخفاض مؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.26 %

بورصة مسقط

أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم عند مستوى 4776.15 نقطة منخفضًا 12.6 نقطة وبنسبة 0.26 بالمئة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4788.72 نقطة.

وبلغت قيمة التداول مليونين و788 ألفًا و246 ريالًا عُمانيًّا، منخفضة بنسبة 8ر10 بالمئة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 3 ملايين و124 ألفًا و901 ريالًا عُمانيًّا.

البورصة الأردنية تغلق على انخفاض

البورصة الأردنية

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على انخفاض بنسبة 0.62%، لتصل عند مستوى 2439.63 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 2.3 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 2.5 مليون دينار أردني، نتيجة تنفيذ 1972 صفقة.

البورصة المصرية تغلق على ارتفاع

البورصة المصرية

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 55 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 149ر1 تريليون جنيه وسط تعاملات كلية بلغت نحو 8ر1 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 46ر2 % ليبلغ مستوى 13ر16963 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 33ر4 % ليبلغ مستوى 25ر3374 نقطة، وأضاف مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا نحو 96ر3 % إلى قيمته ليبلغ مستوى 5009 نقاط.