الأوقاف تعلن أسماء المجموعة الأولى من المتقدمين لعضوية المقارئ النموذجية

أعلنت وزارة الأوقاف، أسماء المجموعة الأولى من المتقدمين لعضوية المقارئ النموذجية ممن لهم حق دخول الاختبار التحريري المركزي بمسجد النور بالعباسية في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا ، مع ضرورة إحضار الرقم القومي ، وذلك على النحو التالي :



يوم الأحد 6/ 8/ 2023م

1. أحمد دسوقي محمد محمد مكي القاهرة

2. أيمن منصور عبد العزيز القاهرة

3. سالم بيومي سالم محمود القاهرة

4. أحمد حسن أحمد الحارتي القاهرة

5. عبد الله السيد على رحيم القاهرة

6. رفيق رجب محمد الصعيدي القاهرة

7. حسام محمود بيومي عبد الكريم القاهرة

8. مصطفى فتحي علي موسى القاهرة

9. مصطفى عزت أبو الفتوح حميدان القاهرة

10. محمد محمود عبد المعبود القاهرة

11. أحمد طه محمد متولي القاهرة

12. مؤمن إبراهيم فهمى مصطفى القاهرة

13. مكاوي حسين محمد حسين القاهرة

14. إبراهيم جمال إبراهيم سليمان القاهرة

15. مصطفى عبد المتجلي مهني محمد القاهرة

16. مسعد السيد عبد الوهاب روبي القاهرة

17. محمود ضاحي عبد الرؤف القاهرة

18. محمد الورداني نجيب على القاهرة

19. على محمد إبراهيم إبراهيم القاهرة

20. علاء عبد العزيز محمد سمن القاهرة

21. عبد الله مسعد توفيق القاهرة

22. عبد الله حسن عبد الرحيم العياط القاهرة

23. عبد الرحمن تاج إبراهيم القاهرة

24. صلاح صبري محي الدين المغازي القاهرة

25. صالح إبراهيم عبد السلام سعد القاهرة

26. الشاذلي حجاج عبد الباسط القاهرة

27. سعدي محمود فاضل فراج القاهرة

28. محمود ثروت عبد العظيم أحمد القاهرة

29. أحمد يونس أحمد القاهرة

30. أحمد فاروق حسين إبراهيم القاهرة

31. عمر محمود محمد السيد الطنطاوي القليوبية

32. زين عبد الملك زين سابق القليوبية

33. محمد صلاح محرم أبو والي شريف القليوبية

34. كريم حسين جمال بحيري القليوبية

35. مصطفى مختار محمد محمود الهلباوي القليوبية

36. عماد حمدي محمد منصور شلبي القليوبية

37. محمد عبد العظيم محمد شعلان القليوبية

38. محمد علاء عبد العليم عبد المطلب القليوبية

39. أيمن إبراهيم محمد عبده القليوبية

40. علاء عبد النبي فاروق عبد العزيز القليوبية

41. صلاح محمد إبراهيم طنطاوي القليوبية

42. أحمد محمد إبراهيم طنطاوي القليوبية

43. أنور السيد أحمد عبد الفتاح القليوبية

44. محمد الوجيه بحيري إسماعيل بحيري القليوبية

45. محمود جودة سالم زكي القليوبية

46. عادل محمد سعيد سيد المستكاوي القليوبية

47. محمود محمد فهيم سيد القليوبية

48. أحمد سعيد عبد الله عبد ربه القليوبية

49. رأفت عبد المجيد الهادي محمد المجولي القليوبية

50. أحمد محمود السيد محمد القليوبية

51. رمضان محمد علي الغزولي القليوبية

52. شعبان محمد شعبان عطية جاب الله القليوبية

53. محمد مصطفى محمد مصطفى القليوبية

54. محمد عنتر إبراهيم حسنين القليوبية

55. محمد مصطفى شحاته سعده القليوبية

56. خالد إبراهيم بيومي مصطفى القليوبية

57. مختار حمدان عطية زويد القليوبية

58. ضياء الدين أحمد السيد منصور القليوبية

59. صبري عبد الباقي سلامة علام المنوفية

60. طارق صابر متولي المنوفية

61. ياسر محي الدين محمد الطواب المنوفية

62. خالد صلاح محمود علي المنوفية

63. هلال فوزي عامر السباعي المنوفية

64. علاء عبد العليم عبد المطلب المنوفية

65. أحمد سعيد أبو اليزيد علي المنوفية

66. سلامة عبد البديع منصور هلال المنوفية

67. إيهاب عبد العزيز علي منتصر المنوفية

68. حسين علي حسين حشاد الغربية

69. إبراهيم عبد الوهاب محمد الغربية

70. رزق سعد السيد السخن الغربية

71. عاطف عبد الغني عبد الصمد صولة الغربية

72. عبد المجيد السيد عبد المجيد الغربية

73. محمود أحمد محمود مخلص الغربية

74. إبراهيم محمد إسماعيل الدش الغربية

75. أحمد غازي أحمد الزياتة الغربية

76. عايدة أحمد محمود مخلص الغربية

77. عبد الغني إبراهيم عبد الغني سالم الغربية

78. محمد السعيد عبد الغني القميري الغربية

79. مصطفى فوزي الغريب السنجرجي الغربية

80. عيسى فرغلي مصطفى السحيمي الغربية

81. حسن محمود عبد الرؤف محمد الغربية

82. عبد الله سيد أحمد حمزة بدر الدين الغربية

83. محمد أحمد عبد الحميد طايل الغربية

84. محمد عبد الهادي مكارم السطيحة الغربية

85. عبد الحليم جمال عبدالحليم سليم الغربية

86. محمد عبد الله عبد الله متولي فايد الغربية

87. محمد محمد عزب الشيخ الغربية

88. مصطفى علي علي الدسوقي الغربية

89. هاشم محمد شحاته بشارة الغربية

90. محمود علي إبراهيم قاسم كفر الشيخ

91. مصطفى محمد علي واصل كفر الشيخ

92. علي عبد النبي علي الصيفي كفر الشيخ

93. صابر يوسف صابر جندي كفر الشيخ

94. أحمد لطفي حسن السيد كفر الشيخ

95. أحمد رمضان إسماعيل قنديل كفر الشيخ

96. بسيوني عنتر امين عنتر كفر الشيخ

97. السيد إبراهيم سعد علي كفر الشيخ

98. محمد عرفه محمد عبد الحميد كفر الشيخ

99. فرج سعيد محمد عبد العال البحيرة

100. محمد علي عبد الواحد مندور البحيرة

101. عبد الرحيم حسين عبد الرحيم زورة البحيرة

102. محمد سعيد سعد عبد الغفار البحيرة

103. مصطفى فايز إسماعيل محمد البحيرة

104. أحمد السنوسي علي داود البحيرة

105. أحمد سعد عباس محيسن البحيرة

106. السيد عوض السيد حماد البحيرة

107. إبراهيم محمد أحمد محمود البحيرة

108. خالد محمد السيد القط البحيرة

109. محمد منصور عبد العزيز حامد عبدة البحيرة

110. محمد سعيد العزقلاني علي البحيرة

111. إبراهيم عبد الكريم إبراهيم مهنا البحيرة

112. إبراهيم خليفة إبراهيم عيسوي البحيرة

113. أحمد عبد الوكيل عبد الوهاب الإسكندرية

114. إبراهيم سعد بدوي شويرب الإسكندرية

115. إبراهيم محمد محمد شاهين الإسكندرية

116. محمود عبد الحكيم محمد هجرس الإسكندرية

117. عبد القيوم محمد السيد الشناوي الإسكندرية

118. عبد الله سعيد محمد بيومي الإسكندرية

119. محمود نصر الدين محمد الإسكندرية

120. محمود محمد نوار عبد الله الإسكندرية

121. السيد سلامة سلامة شاهين الإسكندرية

122. منير إبراهيم عبد العظيم أحمد الإسكندرية

123. أحمد رجب مصطفى السعداوي الإسكندرية

124. عبد الحميد عبد الوهاب عبد الحميد الإسكندرية

125. محاسن عطية محمد إبراهيم الإسكندرية

126. محمد عبد الفتاح محمد محمد نجم الإسكندرية

127. محمد مفرح على محمد مطروح

128. أحمد حمدي داود محمد مطروح

129. مصطفى عبدا لهادى عبد الله مطروح

130. بسيوني عبد الرحمن عبدالفتاح فتوح مطروح

131. أحمد سعد فتوح العجمي مطروح

132. محمد رزق محمد سليمان مطروح

133. محمد صابر عوض يوسف الشرقية

134. محمد سالم محمد محمد شاهين الشرقية

135. أحمد جمال أنور إمام الشرقية

136. أحمد السيد شوقي صابر السيد الشرقية

137. السيد محمد محمود على الشرقية

138. إبراهيم محمد إبراهيم حسانين الشرقية

139. صالح محمد إبراهيم صالح الشرقية

140. محمد شوقي على سليمان الشرقية

141. علاء رجب محمد إبراهيم الشرقية

142. إبراهيم حسب النبي إبراهيم الشاذلي الشرقية

143. محمد عاطف أبو الفتوح السيد الشرقية

144. بشير عطية محمد حسانين الشرقية

145. على أحمد السيد محمد الشرقية

146. مكرم محمد محمد عبد اللطيف الشرقية

147. محمد مصطفى كامل مصطفى الشرقية

148. علاء أحمد على صديق الشرقية

149. وليد بيومي شحاتة محمد الشرقية

150. محمد عبد الرحمن إسماعيل سالم الشرقية

151. وجيه حسن متولي النجار الشرقية

152. أمين عبد الحميد أمين عبد الحميد الشرقية

153. عبد الله كامل عبد الحميد حافظ الشرقية

154. محمود عمر أحمد على الشرقية

155. محمد الطاهر السيد عبد المجيد الشرقية

156. أماني رفعت محمد الحسيني الدقهلية

157. وليد إبراهيم علي إبراهيم الدقهلية

158. عزت علي المتولي سلامه الدقهلية

159. محمد حسيين نصر حسين الدقهلية

160. فهيم محمد محمد أحمد عويس الدقهلية

161. أحمد محمود طلبه عباس الدقهلية

162. نور الدين محمد عبد الخالق حسنين الدقهلية

163. سيد سيد أحمد محمود سيد أحمد الدقهلية

164. محمد الأنور عبد الغني أحمد الدقهلية

165. السيد علي عبد المتجلي عبد القادر الدقهلية

166. أيمن عبد الرازق أحمد الدقهلية

167. عبد الرحمن أحمد عبد السلام الدقهلية

168. إبراهيم معوض إبراهيم الفيشاوي الدقهلية

169. أحمد حامد عبد ربه الدقهلية

170. علاء إسماعيل محمد إسماعيل الدقهلية

171. حسن مصطفى حسن إبراهيم الدقهلية

172. فوزي عبد الجليل السيد الدقهلية

173. عمر محمد حسين عبد الواحد أحمد السويس

174. عمر صبحي أبو عجوة علي السويس

175. عبد الله السيد عبد الحكيم السيد السويس

176. فرج شعبان أبو الفتوح السيد السويس

177. السيد صلاح السيد أحمد مهنا السويس

178. إبراهيم عبد الحميد إبراهيم مصطفى السويس

179. محمد صبحي أبو عجوة علي السويس

180. محمد علي محمود محمد السويس

181. تقوى مجدي محمد على الإسماعيلية

182. مصباح محمد شكري عبد الحافظ الإسماعيلية

183. السيد جمعه عطية محمود الإسماعيلية

184. أحمد سليمان فرج عودة الإسماعيلية

185. محمد أحمد محمود علي الإسماعيلية

186. عبد الحكيم حسام الدين أحمد الإسماعيلية

187. محمد سعيد السيد الروبي الإسماعيلية

188. أحمد صبري هاشم الإسماعيلية

189. محمود أحمد محمد نجم الإسماعيلية

190. كمال الدين على غنيم أحمد الإسماعيلية

191. محمد وجدي سعد عبد الله سلامه الإسماعيلية

192. محمد أحمد محمد نجم سليمان الإسماعيلية

193. عبد الرحمن عبد البديع متولي عطيه الإسماعيلية



يوم الاثنين 7/ 8/ 2023م



1. حسام محمود محمود قاسم دمياط

2. أحمد عبد الصبور وهدان دمياط

3. بسام فتحي عبد الحكيم جعفر دمياط

4. ياسين نبيل عبد الله الأمير دمياط

5. محمد محمد محمد الألفي دمياط

6. علي طلعت علي سعد محمد دمياط

7. عبد العاطي عبد العاطي بشار دمياط

8. عبد الرحمن السيد عبده الباز دمياط

9. أحمد فتحي فتحي عبيد دمياط

10. أحمد سيدي أحمد محمد إبراهيم دمياط

11. محمد عطية أحمد محمد العياط دمياط

12. محمد محمد عبد العال البساطي دمياط

13. صالح غازي أحمد الزياتة بورسعيد

14. محمد أحمد أحمد صبح بورسعيد

15. أحمد محمد محمود أبو العلا بورسعيد

16. محمود على إبراهيم إبراهيم شمال سيناء

17. حسن صبحي عبد المطلب أحمد شمال سيناء

18. متولي مصطفى السيد عبد الوهاب شمال سيناء

19. محمد لطفي محمد السيد شمال سيناء

20. إبراهيم المصيلحي إبراهيم شمال سيناء

21. محمد أبو اليزيد الغباشي سيد شمال سيناء

22. الشحات مجاهد عبد النبي دويس شمال سيناء

23. هاني ربيع عباس محمد شمال سيناء

24. أحمد كامل محمد عطوة شمال سيناء

25. محمد السيد محمد السيد شمال سيناء

26. محمد عبد المنعم السعيد عبد المنعم شمال سيناء

27. عبد الله هاني محمد أبو الحسن شمال سيناء

28. عبد الرحمن محمد عبد الكريم شمال سيناء

29. سليم على إبراهيم سليم شمال سيناء

30. عبد القوى إبراهيم عبد القوى عمارة شمال سيناء

31. الصباحي محمد الصباحى محمد شمال سيناء

32. عبد الرحمن إبراهيم عبد السلام شمال سيناء

33. إسلام أحمد عبد اللطيف محرم شمال سيناء

34. محمد مصطفى عبد العظيم الشربيني جنوب سيناء

35. محمد إبراهيم السعيد عواد جنوب سيناء

36. راضي صلاح سالم عبد الوهاب جنوب سيناء

37. خالد رشدي إبراهيم العطار الجـــيزة

38. إبراهيم عمر إسماعيل السيد الجـــيزة

39. محمد إمام عبد الحليم زرزورة الجـــيزة

40. محمود رمضان محمد محمود الجـــيزة

41. محمد السيد أحمد الطايش الجـــيزة

42. أيمن محمد عبد المنعم محمد الجـــيزة

43. سليمان محمد محمود أحمد الجـــيزة

44. سراج الدين محمد محمد سيف الجـــيزة

45. عبد الحليم عادل على أبو داغر الجيزة

46. كمال جمعة طلب محمد بني سويف

47. حسن محمد حسن محمد بني سويف

48. حامد محمد أحمد محمد بني سويف

49. مجدي عويس إمام شعبان بني سويف

50. عمرو محمد إبراهيم عبدالصمد بني سويف

51. محمد هلال عبد الحميد محروس بني سويف

52. محمود جمال عبدالعظيم محمد بني سويف

53. حسن محمد رفاعي محمد بني سويف

54. حجازي أحمد فتح الباب بني سويف

55. وائل نادي سليمان أحمد بني سويف

56. محمود مصطفى رياض عبد الله بني سويف

57. يحيا خليفه محمد محمد بني سويف

58. معوض أحمد فرج حسن بني سويف

59. أشرف شعبان محمد أحمد الفيوم

60. جمال سيد شعبان ابو سيف الفيوم

61. أحمد محمود عبد التواب عبد الله الفيوم

62. مصطفى السيد حسان قابيل الفيوم

63. أحمد محمد عبد العظيم محمد الفيوم

64. محمد جمال محمد مصطفى الفيوم

65. أحمد عبد النبي عبد العاطي عثمان الفيوم

66. محمد ربيع محمد عبد السلام الفيوم

67. محمد حسين عبد الرحيم الفيوم

68. محمود سعد عبد الحفيظ إبراهيم المنيا

69. شعبان أبو الفتح أحمد حسن المنيا

70. لطفي إسماعيل حسن علي المنيا

71. أحمد سلامة توفيق محمد المنيا

72. محمود عبد الرحيم عبد الصمد أحمد المنيا

73. شعبان محمود صالح ليثي المنيا

74. محمد عبد السميع حسن حماده المنيا

75. محمد حسن محمد مصطفى المنيا

76. رضا عاشور عبد البصير حسن المنيا

77. محمد سعد محمد عبد الرحمن أسيوط

78. عبد الحليم محمود أحمد محمد أسيوط

79. عيد علي خليفة حسن أسيوط

80. مصطفى عمر محمد عبد الحافظ أسيوط

81. سعيد على عبد السلام أسيوط

82. أحمد عبد الحي عبد الباقي مناع أسيوط

83. حسن أحمد على عبد الله أسيوط

84. أحمد إبراهيم محمد أبو العلا أسيوط

85. محمد محمود شحاتة أسيوط

86. حسين أحمد علي عبد الله أسيوط

87. محمد حلمي أحمد بخيت أسيوط

88. علاء جمال أحمد عبد اللاه أسيوط

89. سيد عبد الرحيم أحمد إبراهيم أسيوط

90. محمد أحمد فضل حسن أسيوط

91. خالد حسن عبد الرحيم أسيوط

92. عبد المجيد أبو بكر عبد المجيد أسيوط

93. عبد الرؤف السيد حسين أحمد سوهاج

94. محمد حسن حسين حسن سوهاج

95. التهامي هاشم حافظ علي سوهاج

96. هشام محمد حسين أحمد سوهاج

97. أحمد صابر خليفة أبو ضيف سوهاج

98. محمد ضاحي غريب فرغلي سوهاج

99. صلاح محمد بريقي عثمان سوهاج

100. أحمد عادل أحمد محمد سوهاج

101. حازم عارف سليم حسن سوهاج

102. خالد خلف أيوب عبد الرحمن سوهاج

103. كمال محمد محمد عبد الحكم سوهاج

104. محمود محمد محمود علي سوهاج

105. مصطفى ضاحي عبد الرؤوف سوهاج

106. أحمد أنور محمد صابر سوهاج

107. البدري حنفي محمود عبد المولي سوهاج

108. شعلان عبد الرحمن السيد سوهاج

109. طه محمد أحمد عمار سوهاج

110. محمد يسين حمد الله علي سوهاج

111. أحمد عطية السيد أبو عليو سوهاج

112. طه ثروت محمد السيد سوهاج

113. عاصم محمد أمين عبد الرحيم سوهاج

114. أحمد عادل عبد اللطيف عبد الحميد سوهاج

115. حسن عبد المنعم أحمد حسين سوهاج

116. إبراهيم عبده إبراهيم علي سوهاج

117. أحمد خليفة محمد السيد سوهاج

118. عادل محمود محمد محمود سوهاج

119. الظهري أحمد الظهري أحمد سوهاج

120. خالد خلف عبد الحكم عمر سوهاج

121. أحمد السيد أحمد عطية سوهاج

122. هاشم عبد الرحمن محمد سوهاج

123. أحمد حماد السيد حماد سوهاج

124. أحمد حسن محمد علي قنا

125. محمد رأفت حسن مبارك قنا

126. قرشي أبو المجد أحمد علي قنا

127. علي إبراهيم علي أحمد قنا

128. حسني السيد أحمد يوسف قنا

129. خديجة حمدي أبو المجد أبو زيد قنا

130. علاء محمد حسن قرباوي قنا

131. عبد الله محمد طه حسين الأقصر

132. علي يوسف محمد علي الأقصر

133. سيد سعيد حسب الله محمد الأقصر

134. عمر أحمد محمود سعد الأقصر

135. عبد الرحيم سيد أحمد عبد الحليم الأقصر

136. عمرو صلاح عبدالحكم عبدالراضي الأقصر

137. عبدالناصر شحات محمد أحمد الأقصر

138. عبد الله سيدأحمد عبدالحليم سعد الأقصر

139. عبدالرحمن عبدالرازق أبو الوفا الأقصر

140. مصطفى عبدالرحيم نوبي سقاو الأقصر

141. محمد عبدالعزيز خضري أحمد الأقصر

142. ياسر ناجي وهب الله الأقصر

143. محمود أحمد الشافعي محمد الأقصر

144. محمد مصطفى علي أحمد الأقصر

145. أحمد جابر عبدالحارث خليل الأقصر

146. محمد عبدالرازق محمد سليم الأقصر

147. حسن منصورمحمد أحمد الأقصر

148. يسري عبدالعزيز خضري أحمد الأقصر

149. عبدالرحيم محمد أحمد إبراهيم الأقصر

150. رمضان محمد إبراهيم محمد أسوان

151. محمد أحمد عبد الرحيم حسان أسوان

152. محمود على حسين بدوي أسوان

153. رمضان أمين حامد عبد الله أسوان

154. أحمد إسماعيل محمد مرسي أسوان

155. محمد مصطفى إبراهيم أحمد أسوان

156. الشاذلي طلحة محمد أسوان

157. عبد الله منصور عبد الحليم مخلوف أسوان

158. محمد منصور عبد الحليم مخلوف أسوان

159. خالد أحمد الدسوقي أسوان

160. إبراهيم يوسف السيد يوسف أسوان

161. عبد القوي حسني حسن بكري أسوان

162. حسن عابد قاسم مغيث أسوان

163. اسعد عبد الرازق علي عبد الجليل أسوان

164. محمد أحمد حسن محمد أسوان

165. مصطفى إسماعيل محمد مرسى أسوان

166. محمد منصور أحمد كنزي أسوان

167. محمود أحمد محمود أحمد أسوان

168. عبد الله أحمد عربي عمر أسوان

169. كريم ممدوح محفوظ الوادي الجديد

170. حسام الدين محمود عبد المنعم البحر الأحمر

171. الأنصاري خلف الله محمد أحمد البحر الأحمر

172. علي عمران علي أعمر البحر الأحمر

173. رمضان رجب محمد تمام البحر الأحمر

174. عبد الكريم محمد أبو ضيف عثمان البحر الأحمر

175. حاتم منصور حامد رشوان البحر الأحمر

176. عبد الله محمد محمود حسن البحر الأحمر

177. إسماعيل فتحي إسماعيل أحمد البحر الأحمر

178. أحمد طلعت على محمد البحر الأحمر

179. محمد مصطفى كامل سليمان البحر الأحمر

180. عبد الباسط عيسى محمد عكاشة البحر الأحمر

181. أحمد إمام محمد عبد اللطيف البحر الأحمر

182. محمود مغربي محمد أحمد البحر الأحمر

183. صلاح عبد الرحيم صابر عبد المنعم البحر الأحمر

