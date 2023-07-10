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الإثنين 10 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

غياب نجم المصري عن لقاء سموحة

فريق المصري البورسعيدي
فريق المصري البورسعيدي

أعلن المصري البورسعيدي، عن غياب نجم الفريق  في مباراة سموحة القادمة التي تقام السبت المقبل في المباراة التي تقام  على ستاد الجيش برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ34 في بطولة الدوري المصري الممتاز.

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ونشر حساب المصري البورسعيدي صباح اليوم الاثنين على موقع التواصل لإجتماعي "فيس بوك "، يكشف فيها غياب  نجم الفريق قائلا :"   بعد حصوله على الإنذار الثالث بمباراة فاركو، تأكد غياب محمد جريندو عن مباراة سموحة المقبلة".

ترتيب  المصري البورسعيدي وسموحة  قبل المباراة

يحتل المصري البورسعيدي المركز الخامس في جدول ترتيب  الدوري المصري الممتاز برصيد 47 نقطة ، لعب 11 مباراة  وتعادل في 14 مباراة وخسر في سبع مباريات ، فيما يدخل سموحة لقاء المصري محتلا المركز العاشر لعب 32 مباراة  وفاز في 8 مباريات وتعادل في 12 مباراة وخسر أيضًا 12 لقاء .

تمكن فريق المصري البورسعيدي الفوز على نظيره فاركو 3 أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت مساء أمس الأحد في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد الجيش برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ33  بطولة الدوري المصري الممتاز

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