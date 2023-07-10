مصر تستضيف قمة لحقن الدماء في السودان (شاهد)

تستضيف مصر قمة دول جوار السودان يوم الخميس المقبل لاتخاذ خطوات لحل أزمة السودان وحقن دماء الشعب السوداني.

وعرضت قناة "اكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، تقريرًا يرصد جهود الدولة المصرية لدعم السودان:

الرئيس عبدالفتاح السيسي يطالب بتغليب لغة الحوار وإعلاء مصلحة السودانيين.

الرئيس السيسي يحذر من عواقب التدخل في الشأن الداخلي للسودان.

تحركات دبلوماسية مصرية لاحتواء الأزمة السودانية.

تشجيع الأطراف السودانية على التوصل لوقف إطلاق النار.

المطالبة بوضع حد لمعاناة الشعب السوداني.

مصر استقبلت أكثر من 200 ألف سوداني منذ بدء الأزمة.

مصر تستمر في جهودها في العمل الإغاثي للأشقاء السودانيين.

منظمات الأمم المتحدة تشيد بجهود القاهرة لدعم الوافدين من السودان.

منظمة إيجاد: لا حل عسكري في السودان

أصدرت منظمة إيجاد، التي تقود اللجنة الرباعية لإنهاء أزمة السودان، بيانها الختامي، مطالبة بضرورة وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، والوصول لحل سياسى.

وتأسفت المنظمة، لغياب وفد القوات المسلحة السودانية على الرغم من دعوته وتأكيد الحضور.

البيان الختامي، للجنة الرباعية "إيجاد" لإنهاء أزمة السودان:-

1- استعادة الانتقال الديمقراطي في السودان بقيادة مدنية.

2- عدم وجود حل عسكري في السودان، حشد جهود طرفي الصراع نحو لقاء.

3- حث الأطراف السودانية على وقف العنف فورا وتوقيع اتفاق غير مشروط لإطلاق.

4- سرعة فتح ممرات إنسانية آمنة لإيصال المساعدات لمستحقيها.

5- المشاركة مع السعودية والولايات المتحدة الرغبة بتحقيق السلام في السودان.

6- قلق دول الوساطة، بسبب تبعات الأزمة في السودان.

7- دور دول الجوار نحو استقبال اللاجئين الذين فروا من القتال.

8- الحرب السودانية باتت تتخذ منحى عرقي.

9- بذل جهود مكثفة لعقد لقاء مباشر بين أطراف الأزمة السودانية.

تصدرت المواقع العالمية والعربية، خلال الساعات الماضية، مقاطعة الحكومة السودانية القمة الرباعية "إيجاد"، بأديس أبابا، التي بدأت اليوم الاثنين في إثيوبيا، بعد ترأس كينيا القمة بغرض إنهاء الأزمة السودانية، متهماً بأنها طرف غير محايد بالأزمة.

تكشف "بوابة الوفد" أسباب انسحاب السودان، من قمة إيجاد بسبب كينيا.

أسباب انسحاب السودان من قمة إيجاد

قررت الحكومة السودانية انسحابها من قمة إيجاد، بعد اكتشاف استمرار رئاسة ويليام روتو رئيس جمهورية كينيا، القمة الرباعية، إثرمطالبات عديدة بتغيير الرئاسة واستبداله بالرئيس سلفاكير رئيس جنوب السودان.

وترجع أسباب الخلاف بين حكومة السودان وكينيا، إلي موقف الحكومة الكينية من الأزمة السودانية وعدم الحيادية حول تلك الصراع القائمة منذ شهور بين عبد الفتاح برهان قائد القوات المسلحة وقوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو.

طالبت حكومـة السـودان، منـذ قمـة جيبـوتي بتغيير رئاسـة الـرئيس ويليـام روتـو رئيس جمهوريـة كينيـا للجنـة الرباعيـة، نظـرًا للأسباب التي أوردتهـا الحكومـة والمضـمنة في خطـاب معنـون للـرئيس إسماعيل عمـر قـيـلي الـرئيس الحـالي للإيقـاد ومـن ضـمنها عـدم حياديـة الرئيس روتو في الأزمة القائمة.

هـذا وقد تم تأكيد ذات الموقف في محادثة هاتفيـة سابقة مـع الرئيس إسماعيل قيلي رئيس الدورة الحالية للإيقاد.

أكد خلالها الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهـان عبـدالرحمن رئيس مجلس السيادة الإنتقالي، ذات الموقـف ولكـن لـم تتم الإستجابة لوفدنا حتى لحظة صدور هذا البيان.

لا يزال وفد حكومة السودان متواجد في أديس أبابا ينتظر الاستجابة لطلبه.

اعتراضًا علي عدد من الفقرات التي وردت فى مسودة البيان الختامى للقمة إيجاد بجيبوتي.

بالإضافة إلي اتهام الحكومة السودانية لدولة كينيا، بإنها غير محايد للأزمة.

كان الوفد السوداني المشارك في قمة إيجاد انسحاب، واوضحت الخارجية، أن الوفد السوداني، مطالبيين بتغيير رئاسة لجنة إيجاد.

حيث طالب الوفد بالابقاء علي الرئيس سلفاكير ميار ديت علي رئاسة اللجنة ، وطالب بحذف اي إشارة تخرج موضوع وساطة الايجاد من البيت الافريقي .