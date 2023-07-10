محافظ بنى سويف مشروع إنشاء كوبرى  مزلقان الفيوم  الواسطى

الانتهاء من مشروع كوبرى مزلقان الفيوم

تفقد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف أعمال المرحلة الأولى من مشروع إنشاء كوبرى أعلى مزلقان سكة حديد الفيوم الواسطى ضمن برنامج ميدانى لتفقد المشروعات الخدمية الجارى تنفيذها على أرض المحافظة للوقوف على الموقف التنفيذى والمعوقات التى قد تواجه سير العمل، وذلك لسرعة توفير الحلول أو البدائل الممكنة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

وتابع المحافظ مستجدات العمل بالمشرع الذى يتم تنفيذه على مرحلتين، ويتضمن إنشاء عدد 2 كوبرى سيارات بطول إجمالى 750 مترا لكل كوبري الأول فى اتجاه الواسطى بنى سويف والثانى اتجاه بنى سويف الواسطى بعرض 2 حارة بإجمالى عرض 10 متر لكل كوبرى،فى حين يتضمن النظام الإنشائى:أعمال الأساسات خوازيق حوائط قواعد أعمدة هامات والجزء العلوى بلاطات على الخوازيق كمرات معدنية أعلى الإبراهيمية كمرات خرسانية سابقة الصب أعلى خط سكة حديد الفيوم الواسطى قطاع صندوقى بجانب إنشاء طريق خدمة سطحى بعرض 5 أمتار لتسهيل حركة الدخول والخروج من مدينة الواسطى، على أن يتم البدء فى المرحلة الثانية عقب الانتهاء من المرحلة الأولى

كما اطلع المحافظ من مهندس المشروع على الموقف التنفيذى للمرحلة الأولى الواسطى بنى سويف حيث تم الانتهاء من أعمال إنشاء خوازيق المونابايل بنسبة 90% 19 من 21 ، وإنشاء 29 خازوق تحت القاعدة من إجمالى 30 بنسبة 97%، وإنشاء 6 قواعد من إجمالى 7 قواعد بنسبة تنفيذ 86%،وإنشاء 6 أعمدة من إجمالى 7 بنسبة 86%،وعمل 14 عامود على الخوازيق من إجمالى 14 بنسبة 67%،وإنشاء هامة واحدة من إجمالى 6 بنسبة 17%،والانتهاء من 4 كمرات سابقة الصب بنسبة 100% وجار البدء فى الأعمال العلوية من الكمر المعدنى وبلاطات على الكمر والبلاطات الصندوقية

وجه المحافظ بالمتابعة المستمرة وتذليل كافة المعوقات لسرعة الانتهاء من المرحلة الأولى كوبرى اتجاه الواسطى بنى سويف خاصة فيما يتعلق بنقل خطى الكهرباء ضغط متوسط وتحويلهما من كابلات علوية إلى أرضية بالدفع النفقى لاسيما بعد تذليل كافة الإجراءات الخاصة بأعمال النقل والتحويل بالتنسيق مع مسؤولى قطاع الكهرباء سواء فيما يتعلق بالخط الجنوبى خط العياط والخط الشمالى التابع لكهرباء بنى سويف، والذى سيتم البدء فى نقلهما وتحويلهما خلال الأيام القليلة المقبلة

رافق المحافظ خلال تفقد المشروع حمادة راضي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى، المهندس ناصر فراج وكيل وزارة النقل المهندس الشافعى ممدوح مدير المشروع ونواب رئيس المدينة عماد صقر شريف ياسين أشرف المليجى وعدد من التنفيذيين المعنيين بالوحدة المحلية

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